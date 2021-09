Bourse Zurich: le SMI creuse ses pertes à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après une entame de séance de le rouge, la Bourse suisse creusait encore ses pertes à l'approche de la mi-journée. A un jour de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs sont saisis de doutes quant au soutien apporté à l'économie par l'institut d'émission.

Il y a à peine une semaine, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, avait estimé que l'enjeu ne portait plus sur un soutien massif, mais qu'il allait porter sur un soutien concentré, ciblé sur les secteurs qui avaient été durement touchés, relève dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque.

Après avoir débuté la séance en repli de 0,76%, l'indice SMI a accentué son repli, touchant peu après 10h00 son plus bas niveau de la matinée à 12'153,63 points, avant de se reprendre quelque peu. Vers 10h25, il notait à 12'162,48 points, une chute de 1,47%.

Le SLI ne faisait guère mieux, abandonnant 1,39% à 1986,29 points. L'indice élargi SPI reculait quant à lui de 1,38% à 15'701,14 points.

Sur le SLI, le débandade était générale, les 30 valeurs de la cote perdant du terrain. Les trois plus grosses capitalisations du marché helvétique, Novartis (-1,7%), Roche (-1,6%) et Nestlé (-1,4%) n'étaient pas au mieux, pesant lourdement sur l'indice.

En bas de tableau, la toujours volatile AMS (-2,5%) héritait de la lanterne rouge, derrière Temenos (-2,3%). Partners Group (-2,3%) figurait également au rang des grands perdants de la matinée, quand bien même la banque Vontobel a relevé son objectif de cours de 1630 à 1800 francs suisses, tout en continuant de recommander le titre du gestionnaire d'actifs zougois à l'achat.

Adecco (-1,8%) a levé 232,29 millions d'euros grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 49,6 francs suisses. Ce montant sera utilisé pour l'acquisition prévue de la société Akka Technologies.

Credit Suisse se repliait aussi nettement (-1,8%). Le numéro deux bancaire helvétique a annoncé la nomination de Christine Graeff et de Rafael Lopez Lorenzo comme membres de la direction de la banque, respectivement à partir du 1er février 2022 et du 1er octobre 2021.

Mme Graeff dirigera les ressources humaines du groupe bancaire pour succéder à Antoinette Poschung, qui part à la retraite à la fin de janvier 2022. M. Lopez Lorenzo pour sa part prend les rênes du département de la conformité après avoir dirigé l'audit interne de la banque aux deux voiles. Il remplacera Thomas Grotzer qui occupait le poste à titre intérimaire depuis avril.

Swisscom (-0,6%) se présentait comme la valeur la plus solide, devant Swatch Group (-0,7%) , Alcon (-0,7% aussi) et Clariant (-0,8%).

Sur le marché élargi, Huber+Suhner (-8,6%) essuyait la plus grosse perte de la matinée, après avoir confirmé le désengagement de son actionnaire de référence, la société Metrohm, laquelle a cédé l'ensemble de ses quelque 2,1 millions d'actions, soit une participation de 10,6%.

Softwareone reculait aussi fortement (-6,2%), là aussi en raison de la sortie de la société d'investissement américaine Kohlberg Kravis (KKR), celle-ci ayant vendu les quelque 8,6 millions de titres détenus dans le prestataire nidwaldien de services et conseils informatiques.

Au rayon des désengagements, Vetropack (-3%) a indiqué que Cornaz Holding, actionnaire de référence du fabricant valdo-zurichois d'emballages en verre, a placé 1,98 million de nominatives. A la suite de ce placement, Cornaz Holding détient encore 36,9% du capital-actions de Vetropack et 71,6% des voix.

Guère à la fête non plus, l'énergéticien BKW (-3,6%) a pourtant quasiment doublé son bénéfice net au premier semestre par rapport à la même période un an plus tôt. Il a bondi de 86% à 209 millions de francs suisses, notamment grâce aux bons rendements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires.

vj/al