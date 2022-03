Bourse Zurich: le SMI creuse ses pertes après l'escalade du conflit ukrainien

Zurich (awp) - La Bourse suisse creusait ses pertes vendredi à l'approche de la mi-journée, passant brièvement sous la barre des 11'400 points, après l'attaque par les forces russes de la plus grande centrale nucléaire européenne en Ukraine.

Wall Street, tout comme les places financière asiatiques, a terminé en baisse, la guerre en Ukraine s'intensifiant. Les autres Bourses européennes poursuivaient également leur chute vendredi.

"L'appétit au risque (des investisseurs) demeure limité comme la guerre s'intensifie en Ukraine", résume l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote.

Des chars russes ont tiré vendredi sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, provoquant un incendie. L'attaque n'a touché aucune installation essentielle de la centrale, dont la sécurité nucléaire n'a pas été affectée, selon les autorités ukrainiennes et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Au niveau macroéconomique, malgré la guerre en Ukraine, les investisseurs garderont un oeil sur les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis dont la publication interviendra en début d'après-midi.

Le franc s'est approché à quelques encablures de la parité avec l'euro dans la nuit de jeudi à vendredi, poussé par l'intensification de la guerre en Ukraine.

A 11h06, le SMI chutait de 2,33% à 11'400 points, le SLI de 2,68% à 1797,53 points et le SPI de 2,31% à 14'434 points. Parmi les 30 valeurs clés, uniquement Kühne+Nagel et Givaudan arrivaient à sortir la tête de l'eau.

Nonobstant la guerre ukrainienne, le logisticien prenait 1,6% et le producteur d'arômes et de parfums 0,4%, sans information particulière.

Les poids lourds cédaient aussi leurs gains: Roche perdait 0,8%, Nestlé 1,2% et Novartis 3,1%.

La volatile AMS Osram (-6,6%) tenait la lanterne rouge, derrière Adecco (-6,4%) et UBS (-6,2%).

Swatch (-5,7%) figurait également parmi les grands perdants. Le groupe horloger a suspendu ses exportations vers la Russie, tout en gardant ses boutiques ouvertes. Son concurrent Richemont (-5,1%) n'en menait pas large non plus.

Les autres valeurs bancaires Julius Bär (-3,5%) et Credit Suisse (-4,5% ) s'enfonçaient également.

Au niveau du marché élargi, certaines entreprises ont publié leurs chiffres. Comet (-3,4%) a vu sa rentabilité bondir l'an dernier. Faisant fi des difficultés d'approvisionnement, le spécialiste fribourgeois des tubes à rayons x a dégagé un bénéfice net inédit de 67,4 millions de francs suisses, un montant plus que doublé au regard de 2020.

Emmi (+0,2%) décrochait aussi après avoir amélioré ses bénéfices comme anticipé par les analystes.

SFS (-5,5%), Calida (-2,6%), et Schweiter (-1,8%) n'arrivaient pas non plus à s'extraire de l'ambiance morose, après l'annonce de leurs résultats annuels.

