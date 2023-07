Zurich (awp) - La Bourse suisse avançait à l'approche de la mi-journée, toujours portée par les résultats solides de Novartis. Quelques données américaines figurent à l'agenda plus tard dans la journée.

"Le sentiment d'incertitude à l'égard des actifs à risque se poursuit aujourd'hui alors que les investisseurs attendent de nouveaux développements au niveau des entreprises et de la macroéconomie", estime Pierre Veyret d'Activtrades, dans un commentaire. "L'attention reste concentrée sur l'agenda des entreprises avec les rapports du deuxième trimestre de BofA et Morgan Stanley, qui devraient influencer l'action des prix dans le secteur bancaire."

A la Bourse suisse vers 10h50, le SMI gagnait 0,66% à 11'048,73 points, le SLI grappillait 0,42% à 1744,75 points et le SPI 0,55% à 14'618,62 points. Sur les trente valeurs vedettes, 19 était parées de vert, le bon Lindt était stable et 10 reculaient.

Novartis se maintenait en tête (+3,9%). Le géant pharmaceutique a généré, entre avril et fin juin, un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 13,62 milliards de dollars. Apuré de tout élément non récurrent, le bénéfice net a gagné 11% à 3,43 milliards. L'autonomisation de la filiale Sandoz est prévue au quatrième trimestre et la direction offre un nouveau et généreux programme de rachat d'actions.

Richemont (+2,3%) et Straumann (+1%) complétaient le podium.

Logitech (+0,6%) a annoncé s'être emparé du créateur finalandais de consoles et logiciels personnalisés Loupedeck. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

Les autres poids lourds Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,5%) déprimaient. Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours de l'autre géant bâlois de la pharma à 310 francs suisses, contre 320 francs suisses précédemment. La recommandation est maintenue à "equal weight".

Le groupe SGS (-0,7%) a nommé Géraldine Picaud, qui avait annoncé son départ de chez Holcim en novembre dernier, à la tête de ses finances au 1er décembre.

Lanterne rouge, Swisscom perdait 1,8%.

Sur le marché élargi, GAM s'envolait de 15,6%, suite à l'annonce d'une OPA partielle de Newgame et Bruellan, qui proposent de racheter 28 millions d'actions du gestionnaire d'actifs zurichois au prix de 0,55 franc par titre en espèces, soit une prime de 29,1% par rapport à l'offre de Liontrust.

DKSH (+2,3%) a bouclé les six premiers mois de l'exercice sur des ventes en hausse et confirmé ses perspectives 2023.

La Banque cantonale du Valais (BCVs) égarait 0,5%. L'établissement a bouclé le premier semestre 2023 sur des produits et des bénéfices en nette progression sur un an.

La Banque cantonale de Zoug (ZGKB) (-0,8%) a aussi amélioré ses recettes et ses bénéfices sur les six premiers mois de l'année.

SFS (-4,4%) a vu son bénéfice croître au premier semestre, mais le groupe abaisse légèrement ses objectifs annuels.

