Bourse Zurich: le SMI dans l'incertitude en entame de semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse ne savait pas bien sur quel pied danser lundi matin, en entame d'une semaine qui sera raccourcie aux Etats-Unis par le jour férié de Thanksgiving. Les craintes de rebond de la pandémie de Covid-19 en Chine pesaient sur les prix du pétrole et les valeurs du luxe, ainsi que sur le moral des intervenants.

Les marchés américains seront fermés jeudi en raison de Thanksgiving et seulement ouverts pour une demi-journée vendredi.

"Les investisseurs (...) semblaient lassés par les nombreux discours de différents membres de la Fed, 16 au total sur la semaine, avec tous plus ou moins le même discours: des taux plus élevés pour plus longtemps, pas de pause ou de pivot imminent", a rappelé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

En Asie, les marchés chinois ont reculé en raison de mauvaises nouvelles sur le front du coronavirus. "Ces annonces ont ravivé les craintes que le gouvernement (chinois) pourrait faire marche-arrière sur sa décision de relâchement sur ses règles strictes de zéro-Covid", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, dans une note.

Selon cette dernière, "personne n'est en mesure de dire si (le président chinois) Xi Jinping va abandonner les projets de réouverture, ce qui serait une nouvelle catastrophe pour le marché chinois et la confiance des investisseurs".

Vers 10h40 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI lâchait 0,10% à 11'034,58 points, après avoir rebondi peu après l'ouverture. Le SLI perdait 0,37% à 1692,06 points et le SPI reculait de 0,10% à 14'100,97 points.

Dans un marché pauvre en nouvelles d'entreprises, la majorité des valeurs vedettes évoluait dans le rouge. SGS (-3,2%) restait en queue de peloton. Les analystes de JP Morgan ont abaissé à "underweight", de "neutral" précédemment, la recommandation du géant de l'inspection et de la certification. L'objectif de cours a été raboté à 2150 francs suisses, contre 2300 francs suisses.

AMS-Osram (-1,9%) et Givaudan (-1,8%) précédaient SGS de peu.

Les titres du luxe Richemont (-1,2%) et Swatch (-1,1%) étaient quant à eux pénalisés par la flambée des cas de coronavirus en Chine.

Le ministère chinois de la Santé a annoncé dimanche plus de 24'000 nouveaux cas positifs locaux en 24 heures dans le pays - l'immense majorité asymptomatique. La grande province manufacturière du Guangdong (Sud), où se trouvent les métropoles de Canton et Shenzhen, est de loin la plus touchée. La capitale Pékin a rapporté 621 nouveaux cas. Des habitants sont confinés chez eux et d'autres ont été placés en quarantaine dans des centres dédiés.

Les bancaires évoluaient en ordre dispersé, avec Credit Suisse (-1,1%) et UBS (-0,4%), ainsi que Julius Bär (+0,6%) qui inversait la tendance négative du début de matinée. Le gestionnaire de fortune zurichois a indiqué être en bonne voie pour atteindre les objectif qu'il s'est fixés en matière de rentabilité, à la faveur d'un net redressement de sa récolte de capitaux sur les dix premiers mois de 2022. Fin octobre, la masse sous gestion se montait à 429 milliards de francs suisses, en recul de 11% par rapport au bouclement de l'exercice précédent.

ABB (-0,2%) repartait en baisse. E-Mobility, filiale dédiée à la mobilité électrique du conglomérat zurichois, a procédé à un placement privé à hauteur de 200 millions de francs suisses, moyennant une émission de nouvelles actions, en préambule à son introduction prévue en Bourse.

Holcim (+0,1%) tentait de remonter la pente, après avoir annoncé sa décotation de la Bourse de Paris, tandis que Zurich Insurance (+0,8%) et Kühne+Nagel (+0,5%) montaient aussi.

Sur le marché élargi, Stadler (+0,3%) a signé un contrat pour la fourniture de dix tramways de type Tramlink aux Transports publics de la région lausannoise (tl), ainsi que des pièces détachées et outils spéciaux correspondants. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

Lastminute.com (-6,4%) faisait les frais de ses litiges avec les autorités. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a ordonné aux filiales helvétiques de LM Group le remboursement de 28,9 millions de francs suisses. Ce montant est couvert par des réserves financières.

Parmi les autres titres du SPI à afficher des mouvements notables figuraient aussi Leclanché (-5,3%) et Spexis (-4,4%), ainsi que Kinarus (+11,1%) et GAM (+6,3%).

