Bourse Zurich: le SMI dans le dur à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après un démarrage poussif dans le sillage de la clôture en repli de Wall Street vendredi, la Bourse suisse creusait ses pertes à l'approche de la mi-journée lundi. Dans un contexte de marché toujours pesant, les investisseurs s'inquiétaient de l'évolution de la situation en Ukraine notamment, Washington ayant décidé d'évacuer les familles de diplomates de Kiev. Schindler accusait le coup du départ de son patron.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, vers lesquelles convergent les regards du marché, la croissance de l'activité dans la zone euro a continué de ralentir en janvier dans le secteur privé, sous l'effet de la nouvelle vague de contaminations au Covid-19 qui affecte les services, selon l'indice PMI composite du cabinet Markit. Il est en allé de même pour la France.

Même si les indices PMI de la zone euro, les principales données américaines - notamment le PIB, les demandes d'allocations chômage et les biens durables - occuperont les esprits des investisseurs, la réunion de la Réserve fédérale américaine de mercredi constituera le point fort de la semaine, écrit Pierre Veyret, d'Activtrades. Les importantes corrections baissières de la semaine dernière sur la plupart des indices de référence peuvent être considérées comme un signe que le changement de cap de la Fed est déjà pris en compte, relève l'expert.

Cela dit, les propos du président de la Fed, Jerome Powell, seront analysés avec prudence afin d'obtenir davantage d'indices sur le calendrier et le rythme des hausses de taux à venir et des réductions de bilan, ce qui devrait susciter une volatilité accrue vers les actifs plus risqués. Dans le même temps, la saison des résultats se poursuit et les investisseurs suivront aussi les résultats d'Apple, Boeing, Tesla, Microsoft, Samsung et Deutsche Bank attendus plus tard cette semaine.

Après avoir débuté la séance en baisse de 0,51% et être parvenu à limiter ses pertes dans les premiers échanges, l'indice SMI cédait de plus en plus de terrain dans l'heure suivante, passant finalement sous la barre des 12'200 points peu avant 10h00. Vers 10h45, l'indice phare du marché helvétique lâchait 1,49% à 12'171,31 points. Le SLI chutait lui de 1,81% à 1938,87 points et l'indicateur élargi SPI 1,61% à 15'409,76 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, seule la nominative Swisscom (+1%) parvenait à sortir la tête de l'eau, le 29 autres titres cédant entre 0,1 et 7%. En haut de tableau, Vifor (-01%), Swiss Re (-0,3%) et Swatch Group (-0,4%) se montraient les plus résistants derrière le numéro un suisse des télécoms.

Le réassureur Swiss Re ne profitait que partiellement du relèvement de la recommandation et de l'objectif de cours par Credit Suisse. Du côté des trois poids lourds de la cote, Nestlé reculait de (-0,7%), alors que les deux géants pharmaceutiques Novartis (-1,7%) et Roche (-1,3%) pesaient sur les indices.

Schindler (-7%) héritait de la lanterne rouge, les investisseurs sanctionnant l'annonce vendredi soir après la clôture de la démission du directeur général du fabricant lucernois d'ascenseurs et escaliers mécaniques Thomas Oetterli, après six ans en poste. Ses fonctions sont assumées avec effet immédiat par le président du conseil d'administration Silvio Napoli, un double mandat appelé à durer 2 à 3 ans.

Loin devant Schindler, AMS-Osram (-3,9%) était aussi en souffrance, tout comme Temenos (-3,3%). Credit Suisse (-3%) faisait à peine mieux. Son ancien directeur général, Oswald Grübel, a critiqué le management actuel de la banque. "Quand une entreprise connaît autant de crises au fil des ans, cela veut dire que sa gestion est mauvaise", a déclaré celui qui a notamment été CEO du numéro deux bancaire helvétique entre 2003 et 2007 dans une interview dimanche.

Sur le marché élargi, Zur Rose dégringolait de 9%, derrière Zehnder (-8,4%) et Swiss Steel (-7%). MCH Group (-0,4%) a pris une participation de 15% dans Arts Events Singapore, une nouvelle manifestation organisée par ART SG, laquelle doit se dérouler du 12 au 15 janvier 2023 dans le cadre de l'évènement Singapore Art Week dans la cité-Etat du Sud-est asiatique.

Idorsia (-2,5%) a remanié son comité exécutif. Responsable du développement clinique de l'entreprise d'Allschwil depuis sa création, Guy Braunstein s'empare dès à présent de la fonction nouvellement créée de directeur médical (CMO). Ses anciennes attributions seront confiées à Alberto Gimona, qui intègre dans la foulée la direction générale.

Novavest Real Estate (stable) a fait état lundi d'un résultat annuel "très réussi", sur la base des chiffres provisoires non audités. A la faveur de ses activités d'investissement dans des immeubles de placement et des projets de construction, de l'achat de quatre biens et des effets de réévaluation positifs, la valeur du portefeuille immobilier s'est enrobée d'environ 15% à 741,3 millions de francs suisses.

