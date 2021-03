Bourse Zurich: le SMI dans le rouge à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse reculait, s'éloignant de la barre symbolique des 11'000 points lundi en milieu de matinée. Les investisseurs semblaient freiner leurs ardeurs. Quelques nouvelles d'entreprises animaient la séance.

Les restrictions annoncées récemment en France, en Allemagne et en Italie rendent le scénario "d'un grand redémarrage de l'Europe cet été" encore un peu plus lointain, note CMC Markets dans un commentaire, en raison de "la perspective d'une troisième vague (de coronavirus) à travers" le continent.

La BNS a détaillé comment elle est intervenue massivement sur les marchés l'an dernier, pour atténuer la force du franc afin de préserver les exportations. La banque centrale helvétique a ainsi acquis en 2020 des devises pour 109,7 milliards de francs suisses, contre seulement 13,2 milliards en 2019.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,15% à 10'951,39 points, le Swiss Leader Index (SLI) s'appréciait de 0,08% à 1772,82 points et le Swiss Performance Index (SPI) perdait 0,09% à 13'849,43 points. Sur les trente principales valorisations, quatorze étaient dans le vert et 16 reculaient.

Richemont gardait la corde, bondissant de 2,3%. Le groupe devrait profiter de la reprise des voyages internationaux, selon une étude de Bernstein qui a relevé l'objectif de cours du genevois. En revanche, Swatch qui a aussi vu son objectif de cours être gonflé par Bernstein, n'en profitait pas, reculant de 0,4%.

Straumann (+2,1%) et Kühne+Nagel (+1,7%) complétaient le podium.

Roche gagnait 0,7%, après avoir revendiqué un succès avec Tecentriq contre le cancer du poumon. Son homologue Novartis, qui s'est doté d'une nouvelle responsable juridique, était avant-dernier (-1,1%), juste derrière Nestlé (-0,9%).

Les bancaires prenaient des directions opposées. Julius Bär s'enrobait de 1,2% et UBS de 0,2% quand Credit Suisse perdait 0,1%. La Commission européenne a ajusté ses "objections" à l'encontre de la banque aux deux voiles dans une enquête sur de supposées manipulations sur le marché des devises.

Sur le marché élargi, les valeurs liées au voyage avaient du plomb dans l'aile, à l'image de Dufry (-4,2%) et de Flughafen Zurich (-1,2%).

Sulzer (+0,4%) a entamé un vaste projet de numérisation et d'automatisation de son usine finlandaise de Kotka, qui devrait se traduire par une meilleure productivité du site et des délais de livraison plus courts.

La société de participations HBM Healthcare Investments (-0,8%) a bénéficié de l'entrée en Bourse réussie de deux de ses participations, Instil Bio et Connect Biopharma.

ck/vj/jh