Bourse Zurich: le SMI dans le rouge après le long week-end pascal

Zurich (awp) - La Bourse suisse a démarré la séance de mardi dans le rouge, après avoir passé quatre jours au repos en raison du week-end pascal. L'intensification des combats dans l'est de l'Ukraine, ainsi que la réunion entre les Etats-Unis et ses alliés sur ce conflit devraient retenir l'attention des intervenants, alors que l'actualité des entreprises était quasiment à l'arrêt.

Les places européennes ont débuté la séance dans le rouge, après la performance négative de Wall Street la veille. La Bourse de New York a en effet terminé en baisse lundi, incapable de trouver un élan dans un marché marqué par de faibles volumes, sur fond de résultats d'entreprises en demi-teinte.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie avait lancé une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine lundi, Moscou ouvrant une nouvelle phase de son invasion après avoir échoué à prendre la capitale Kiev.

Un haut responsable américain du département de la Défense a pour sa part indiqué que Washington a constaté que la Russie a augmenté de "11 bataillons" en une semaine sa présence militaire dans l'est et le sud de l'Ukraine, portant à 76 le total de bataillons dans le pays.

Les déclarations de James Bullard, patron de la Réserve fédérale de St-Louis, seront également scrutées avec attention. Ce dernier plaide pour un relèvement des taux directeurs à 3,5% d'ici la fin de l'année, afin de combattre l'inflation, ont rappelé les analystes de Raiffeisen dans un commentaire.

A la Bourse suisse vers 09h07, l'indice vedette SMI se repliait de 0,89% à 12'355,52 points, après avoir clôturé jeudi en hausse de 0,78%. Le SLI baissait de 1,05% à 1909,07 points et le SPI abandonnait 0,55% à 15'867,21 points.

La vaste majorité des valeurs vedettes a ouvert dans le rouge, hormis AMS-Osram (+1,0%), Kühne+Nagel (+0,6%) et UBS (+0,5%).

A l'inverse, Adecco (-6,6%), Swiss Re (-6,4%) et Geberit (-3,1%) affichaient les plus importantes pertes. Les trois titres étaient traités hors-dividende de respectivement 2,50, 5,90 et 12,50 francs suisses.

Les autres "blue chips" évoluaient en nette baisse. Parmi les trois poids lourds, Roche (-2,0%) cédait fortement ses gains, suivi par Novartis (-0,1%) et Nestlé (-0,8%). Les analystes de Jefferies ont pourtant augmenté les objectifs de cours des deux laboratoires bâlois.

Le marché élargi n'affichait guère plus de mouvement, par manque d'information d'entreprises.

SF Urban Properties (-3,7%), Komax (-2,8%), Ascom (-0,1%) et BVZ (+2,9%) étaient aussi traités hors dividende de respectivement 3,60, 4,50, 0,20 et 3 francs suisses.

