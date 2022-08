Bourse Zurich: le SMI dans le rouge, prudence en raison de l'inflation

Zurich (awp) - La Bourse suisse a vu son indice phare glisser en terrain négatif mercredi, sous les 10'900 points, ne parvenant pas à conserver la bonne humeur du début de séance. Les inquiétudes restent fortes, tant en matière d'énergie que d'inflation, avec en toile de fond, le risque d'une récession mondiale.

Dans la zone euro, l'inflation a battu un nouveau record en août, à 9,1% sur un an, alors que la guerre en Ukraine attise une flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation. Gazprom vient en outre de suspendre pour trois jours l'approvisionnement européen en gaz via Nord Stream.

En Suisse, l'office fédéral de la statistique dévoilera jeudi les chiffres de l'inflation pour le mois dernier.

En Europe, les taux d'intérêt devront augmenter, comme de l'autre côté de l'Atlantique, a estimé Steven Bell de Columbia Threadneedle Investments, "mais les sources d'inflation intérieures - les salaires et les loyers - sont loin d'être aussi importantes qu'aux États-Unis".

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) perdait 0,16% à 10'867,18 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,05% à 1661,86 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,20% à 14'000,59 points. Sur les 30 principales cotations, 16 étaient parées de vert et 14 de rouge.

Le podium était encore composé d'AMS-Osram (+2,5%), Temenos (+2,3%) et Partners Group (+1,8%). Ce dernier a été chahuté en Bourse mardi après un bénéfice net en repli sur six mois.

Accelleron, l'actuelle unité turbocompresseurs d'ABB (-0,04%), prévoit toujours d'entrer en Bourse début octobre. Une politique de versement de 50 à 70% du bénéfice net comptable sous forme de dividende est promise aux investisseurs.

Les poids lourds pesaient sur l'indice, Roche se délestant de 0,3%, Novartis de 0,4% et Nestlé de 0,7%.

SGS (-1,7%) était bon dernier.

Sur le marché élargi, Stadler (+4,5%) a annoncé l'arrivée d'un nouveau patron en même temps que la nouvelle année. Le bénéfice net semestriel a été réduit à peau de chagrin et les objectifs de rentabilité rabotés.

Clariant (-0,3%) a annoncé la vente de ses activités dans les composés d'ammonium quaternaire (quats) pour 113 millions de dollars.

Komax (-0,4%), désormais fusionné avec Schleuniger cédé par Metall Zug (+0,3%), vise des recettes de 560 à 580 millions et une marge opérationnelle (Ebit) d'environ 11% pour l'exercice en cours.

Vaudoise (-1,7%) a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires progresser au premier semestre de l'exercice 2022.

Dormakaba (-5,1%) confirme avoir vu sa rentabilité restreinte par de frais liés à l'externalisation de son ancienne filiale Mesker.

