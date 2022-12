Bourse Zurich: le SMI dans le vert avant la trêve de Noël

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la semaine sur une note positive. Après une matinée nettement positive, le SMI a vu ses gains s'effriter et a affiché des variations d'une cinquantaine de points avec un bref passage au rouge dans le sillage de la publication des données sur l'inflation américaine en novembre. Il a terminé un peu au-dessus des 10'800 points. Le marché restera fermée lundi 26 décembre.

A New York, Wall Street tentait de rebondir en matinée après avoir ouvert en ordre dispersé. Les investisseurs digéraient des indicateurs contrastés qui alimentent le scénario de la poursuite du resserrement monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en se tenant prêts pour un rebond de fin d'année.

Les investisseurs ont ainsi fraîchement accueilli la publication de l'indice des prix PCE, le plus suivi par la Fed, qui a montré une hausse de 5,5% sur un an en novembre, contre 6,1% le mois précédent.

"Le marché espérait un chiffre un peu plus bas" pour l'inflation de base (hors alimentation et énergie), qui s'affiche à 4,7%, contre 4,6% espéré, a expliqué Quincy Krosby, de LPL Financial.

"L'inflation reste très élevée, bien au-delà du niveau que pourrait accepter la Fed", a réagi Oxford Economics, dans une note.

Le SMI a terminé en hausse de 0,28% à 10'804,68 points, avec un plus haut à 10'843,73 et un plus bas à 10'761,29. Le SLI a gagné 0,48% à 1647,62 points et le SPI 0,30% à 13'816,53 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Richemont (-0,9%), Temenos (-0,5%), Swatch (-0,4%) et Nestlé (-0,2%) sont les seuls perdants du jour.

Roche (+0,1%) et Novartis (+0,2%) ont fini dans le bas du tableau des gagnants.

Roche a obtenu l'approbation de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour la mise sur le marché de son anticorps bispécifique Lunsumio (mosunetuzumab-axgb) pour le traitement du lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire chez les patients adultes.

Credit Suisse (+2,2%) précède AMS Osram (+1,9%) et Adecco (+1,6%) sur le podium du jour.

La banque aux deux voiles a déposé plainte auprès du Tribunal de commerce de Zurich contre le portail d'information Inside Paradeplatz, le numéro deux bancaire helvétique attaque maintenant le responsable de la publication Lukas Hässig avec une procédure pénale.

UBS (+1,1%) et Julius Bär (+0,8%) ont aussi eu le vent en poupe.

Partners Group (+0,9%) a augmenté sa participation au nom de ses clients dans l'horloger Breitling. Son cofondateur, Alfred Gantner, deviendra le président du conseil d'administration de l'entreprise soleuroise. Aucun détail financier n'a été révélé. Par ailleurs, un incendie a ravagé le futur siège social de la société à Baar. "Le montant des dommages ne peut pas encore être évalué, mais il devrait être considérable", selon la police zougoise.

VAT (+1,0%) a conclu un accord pour une nouvelle ligne de crédit avec un syndicat de 11 banques dirigé par UBS. La nouvelle facilité de 250 millions de francs suisses sur cinq ans avec option pour une prolongation de deux ans vient remplacer une ligne existante de 300 millions arrivant à échéance en avril 2023.

Sur le marché élargi, le conseil d'administration nouvellement constitué de LM Group (+11,1%) ne va pas recourir contre les décisions du Secrétariat d'État à l'économie (Seco), qui avait sommé ses entités suisses de rembourser 28,9 millions de francs suisses de subventions indûment perçues.

Le gestionnaire d'actifs en difficultés GAM (+8,0%) envisagerait diverses options stratégiques, selon la presse. Parmi celles-ci figure la vente des activités, a affirmé le site internet de la chaîne de télévision britannique Sky News.

Mobilezone (+1,8%) va se lancer sur le marché de l'internet des objets (IoT) avec l'acquisition annoncée jeudi soir du fournisseur d'accès en ligne Digital Republic.

Landis+Gyr (+0,9%) a gagné un appel d'offres pour la fourniture de 565'600 compteurs électriques à Israel Electric Corporation (IEC).

Baloise (+0,6%) a pris une participation non précisée dans la plateforme française de données sur la mobilité Vianova.

La société immobilière Hiag (+0,3%) construira pour Oerlikon (+%) un centre de production et de distribution ainsi que des bureaux sur le campus Reichhold

Le partenaire japonais de Basilea (-0,8%), Asahi Kasei Pharma, a décroché une autorisation de mise sur le marché pour son antifongique Cresemba (isavuconazol) pour le traitement de personnes adultes atteintes d'aspergillose, mucormycose et cryptococcose.

