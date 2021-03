Bourse Zurich: le SMI dans le vert pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine en ordre dispersé. Le SMI, qui avait chatouillé la barre des 10'900 points en matinée, n'a toutefois pas pu tenir le rythme et il a fini sous ce niveau, calant sensiblement sur la fin, alors que Wall Street hésitait aussi en matinée. Les principales informations d'entreprises sont venues principalement du marché élargi.

A New York, Wall Street évoluait également en ordre dispersé en matinée, à l'entame d'une semaine qui sera marquée par la réunion mardi et mercredi du Comité monétaire FOMC de la Réserve fédérale américaine (Fed), avec publication des décisions et conférence de presse mercredi soir après les clôtures en Europe.

"Les actions américaines sont mitigées en début de séance, le Dow Jones cherchant à prospérer sur ses solides gains de la semaine dernière", ont relevé les analystes de Schwab. L'optimisme lié à la réouverture économique restait le principal catalyseur et profitait davantage aux valeurs cycliques. Les valeurs technologiques, dites de croissance, étaient plus sensibles aux craintes d'une accélération des prix et d'une surchauffe de l'économie.

Le plan de relance de 1900 milliards de dollars adopté au Congrès, et signé jeudi par le président Joe Biden, devrait en effet accélérer la reprise de la consommation. Les premiers chèques de 1400 dollars par personne ont été envoyés ce week-end aux Etats-Unis.

Le SMI a fini sur un gain de 0,25% à 10'867,33 points, avec un plus haut à 10'905,19 et un plus bas à 10'842,83. Le SLI a cédé marginalement 0,03% à 1757,19 points et le SPI progressé de 0,33% à 13'673,21 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont progressé et 17 reculé.

Sonova (+3,4%), AMS (+2,9%) et Roche (+2,1%) constituent le podium du jour. Stifel a fortement relevé l'objectif de cours de Sonova et confirmé "buy". L'analyste a pris en compte la plus grande confiance des marchés dans la capacité du fabricant d'appareils auditifs à gagner encore des parts de marché.

Roche a conclu avec Genmark Diagnostics un accord de reprise valorisant le développeur américain de solutions de diagnostic à 1,8 milliard de dollars. La cible de rachat dispose notamment d'une palette de tests permettant de détecter divers agents pathogènes dans un échantillon unique, dont le Sars-Cov-2 à l'origine de la pneumonie Covid-19.

Novartis (+0,8%) et Nestlé (+0,4%) ont également gagné du terrain et soutenu l'indice. Mirabaud Securities a relevé l'objectif de cours de Novartis et confirmé "buy". L'analyste a tenu compte pour ses prévisions 2021 du fait que le marché pharma a connu un certain rétrécissement en 2020. Il ne faut pas attendre une croissance du chiffre d'affaires comme avant la crise avant le second semestre.

Les plus gros perdants du jour sont UBS (-1,8%), Clariant (-1,7%) et Julius Bär (-1,5%).

Le procès en appel d'UBS se poursuit à Paris. Credit Suisse (-1,0%) a aussi perdu du terrain.

UBS a relevé l'objectif de cours de Richemont (-1,4%) et confirmé "buy". Le début d'année devrait avoir été meilleur qu'attendu, selon l'analyste. Les tendances de consommation aux Etats-Unis et en Europe sont intactes et le nouvel-an chinois devrait avoir été fort. Pour les prochains trimestres, les bases de comparaison sont faibles, si bien qu'il est difficile de faire une interprétation. Swatch a aussi cédé 1,4%.

Swissmedic a accordé à Lonza (-0,4%) une nouvelle licence d'exploitation pour la production de la substance active du vaccin Covid-19 de Moderna. Aucune date sur le lancement de la production n'a pour le moment été dévoilée. Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique pourra produire la substance active du vaccin Moderna dans son nouveau site de production à Viège.

Sika (-0,4%) a acquis le producteur de mortier Supermassa do Brasil. Cela doit lui permettre d'améliorer sa position dans l'état du Minas Gerais, l'une des plus importantes régions économiques du Brésil, et accroître sa capacité de production.

Sur le marché élargi, le spécialiste de la publicité en extérieur APG/SGA (+11,8%) se dit optimiste pour l'avenir, malgré un bénéfice et des ventes en recul du fait de la crise pandémique. La direction veut croire à une reprise, bien que les ventes aient encore diminué en ce début d'année 2021. Aucun dividende ne sera versé pour l'exercice 2020.

Molecular Partners (+9,3%) a annoncé l'intégration de son Darpin expérimental contre la Covid-19 ensovibep (MP0420 il y a peu) dans le programme Activ-3 d'études cliniques de phase III mené par les Instituts nationaux de la santé (NIH) aux Etats-Unis.

Neurorx, partenaire de recherche de la société pharmaceutique genevoise Relief Therapeutics (+8,3%) a fait savoir que des travaux sont en cours pour déterminer la faisabilité d'une formulation du RLF-100 (aviptadil) en tant que poudre sèche en faisant appel à la technologie de congélation en couche mince développée par TFF Pharmaceuticals. Ce produit fait l'objet d'études cliniques dans le domaine de la pneumonie Covid-19.

Aryzta (+7,6%) a souffert au premier semestre 2020/21, touché par les nouvelles restrictions liées au coronavirus mises en place à l'automne en Europe. Il se refuse à publier toute perspective pour 2021 mais réitère ses projections pour 2022. Vendredi, le groupe avait annoncé vendre ses affaires en Amérique du nord pour 850 millions de dollars. Et la direction générale n'a pas perdu temps pour simplifier ses structures.

rp/nj