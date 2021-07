Bourse Zurich: le SMI dans le vert, un peu sous la barre des 12'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Après avoir nettement progressé en début de séance et oscillé autour des 12'000 points en matinée, le SMI a connu une première alerte sur le coup de midi. Il s'est repris en début d'après-midi, avant de replonger à nouveau jusqu'à un plus bas du jour, pour se reprendre dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street. Pour rappel, l'indice vedette de SIX avait inscrit un nouveau sommet historique de séance et de clôture mercredi, à 12'085,51 points.

A New York, Wall Street remontait en matinée, au lendemain des pertes suscitées par les craintes autour de la propagation des variants du coronavirus. "Les lois de la physique boursière sont de retour, ce qui est descendu devant remonter", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a terminé en hausse de 0,55% à 11'989,81 points, avec un plus haut à 12'005,45 points et un plus bas à 11'935,49 points. Le SLI a gagné 0,51% à 1934,93 points et le SPI 0,42% à 15'408,93 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont avancé et 7 reculé.

Les plus gros perdants du jour sont Sonova (-7,1%), AMS (-1,0%) et Lonza (-0,4%).

Selon des courtiers, Sonova a souffert, avec d'autres entreprises de la branche, des velléités du président américain Joe Biden de faire baisser les coûts de la santé aux Etats-Unis. La distribution en grandes surface et sans prescription des dispositifs auditifs fait partie du paquet de mesures envisagées.

Les poids lourds Roche et Nestlé (chacun -0,2%) ont pesé sur l'indice, alors que Novartis (+1,0%) l'a bien soutenu.

La porteur Swatch (+2,8% à 30,20 francs suisses) précède ABB (+2,1%) et Adecco (+1,9%) sur le podium du jour.

Baader Europe a relevé la recommandation pour l'action Swatch à "add" de "reduce", sans toucher à l'objectif de cours (350 francs suisses). Selon les analystes, avec la reprise aux Etats-Unis et la solide dynamique persistante en Chine, le marché horloger se retrouve proche de son niveau d'avant la pandémie. Après le sensible recul des affaires en 2020, le renforcement de l'engagement sur le marché chinois et la large diversification dans les diverses gammes de prix devraient permettre à Swatch de se reprendre plus rapidement que ses concurrents.

Richemont (+1,6%) a suivi son concurrent biennois à quelque distance, qui présentera ses résultats semestriels vendredi prochain.

Kühne+Nagel (+0,6%) a annoncé l'acquisition du norvégien Salmosped, spécialisé dans le transport de saumon et d'autres produits de la mer. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été divulgués. Salmosped a dégagé l'année dernière un chiffre d'affaires de 118 millions de francs suisses avec le transport de quelque 63'000 tonnes de denrées.

Les bancaires UBS (++1,5%), Julius Bär (+1,0%) et Credit Suisse (+0,8%) ont terminé dans la première moitié du classement.

Credit Suisse a nommé une nouvelle directrice de ses activités chinoises en la personne de Janice Hu. Celle-ci s'occupera des affaires de la Chine continentale uniquement et devra y renforcer la présence du numéro deux bancaire helvétique.

Exane BNP a relevé la recommandation de Straumann (+0,9%) à "outperform" de "neutral", sans toucher à l'objectif de cours. L'analyste a revu son modèle à la hausse relevant notamment que le bâlois profite d'une performance opérationnelle "impeccable", de concurrents en très grande difficultés, ainsi que d'un bilan solide.

Swisscom (+0,8%), qui a subi une panne des numéros d'urgence de jeudi soir à vendredi matin, a profité d'un relèvement de recommandation à "hold" de "reduce" et d'objectif de cours par Kepler Cheuvreux. Alors que le géant bleu fait face à une concurrence croissante en Suisse, il mise sur la réduction des coûts et sur sa filiale italienne Fastweb pour rester rentable. Les analystes estiment que le dividende de 22 francs suisses, inchangé depuis 2011, offre une certaine sécurité. Il est peu probable qu'il augmente encore.

Morgan Stanley a relevé les objectifs de cours de Sika (+0,7%) et Geberit (+0,8%) confirmant respectivement "overweight" et "underweight".

Sur le marché élargi, la direction de l'organisateur de foires et de salons MCH (+6,6%) ne se laisse pas abattre, après avoir dû consentir à annuler une nouvelle série d'évènements en raison de la situation sanitaire. Le directeur général (CEO) Beat Zwahlen a assuré en visioconférence de presse que les affaires allaient reprendre sur le dernier trimestre de l'année, avec notamment la tenue de Art Basel Miami Beach.

Vifor (+1,3%), qui rejoindra le SLI lors de la révision de septembre des indices, a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs qui a confirmé "neutral". L'analyste prévoit un chiffre d'affaires de 868 millions de francs suisses au 1er semestre, ce qui est un peu au-dessus des attentes de consensus.

Le fabricant de consommables médicaux IVF Hartmann (+0,6%) a annoncé anticiper pour l'exercice en cours un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel (Ebit) en net repli par rapport à 2020, qui avait vu bondir la demande pour les dispositifs de protection en raison de la pandémie de coronavirus.

rp/jh