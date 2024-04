Zurich (awp) - La Bourse suisse prenait ses aises jeudi à l'approche de la mi-journée, rassurée par la stabilisation de l'inflation helvétique en mars. D'autres données viendront occuper l'esprit des investisseurs, et notamment le taux de chômage américain prévu vendredi, qui pourrait livrer une éventuelle indication sur la direction que va prendre la Réserve fédérale.

"Les indices de référence poursuivent leur rebond après la vente massive enregistrée en début de semaine en Europe, alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a fourni davantage de soutien aux traders haussiers, affirmant que le récent lot de données macroéconomiques n'a pas sensiblement modifié la situation", a souligné Pierre Veyret d'ActivTrades.

"Cela a été un soulagement pour les acheteurs", les confortant dans l'idée qu'une première baisse des taux devrait intervenir en juin. "Même si l'optimisme semble revenir sur le marché, les investisseurs surveilleront avec prudence les prochaines données de cette semaine", comme les premières inscriptions au chômage aux États-Unis vendredi.

En Suisse, les prix ont poursuivi leur décrue en mars, se fixant à 1% sur un an, et cela plus fortement qu'anticipé. Ce qui fait dire à Frederik Ducrozet, en charge de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management que cette décélération renforce les arguments en faveur d'un nouvel assouplissement des taux de la part de la Banque nationale suisse (BNS). Il continue d'anticiper un coup de rabot en juin, à 1,25%, très probablement suivi par une nouvelle baisse en septembre.

A 11h, le SMI s'enrobait de 0,20% à 11'640,47 points, le SLI de 0,11% à 1909,29 points et le SPI de 0,18% à 15'322,89 points. Sur les trente valeurs vedettes, quatorze avançaient, Geberit, Kühne+Nagel et Sonova étaient stables et treize reculaient.

UBS et Julius Bär (+1,5%) étaient en tête, suivis par Sika (+1,4%).

Holcim (-1,1%) a vu HSBC abaisser sa recommandation à "hold", contre "buy" précédemment. L'objectif de cours a, en revanche, été relevé à 80 francs suisses, contre 77 francs suisses.

Les poids lourds prenaient toujours des directions opposées, Novartis et le bon Roche grappillant 0,2% tandis que Nestlé égarait 0,1%.

Givaudan (-1,3%) écopait de la lanterne rouge. Baader Helvea a abaissé la recommandation du spécialiste des arômes et parfums à "reduce", contre "add" précédemment, jugeant que, malgré les qualités du groupe romand, les investisseurs doivent encore attendre avant de s'emparer du titre.

Sur le marché élargi, Basilea décollait de 9,2%, porté par le feu vert aux Etats-Unis à la commercialisation de son antibiotique ceftobiprole. Baader Helvea salue "une bonne nouvelle", d'autant que l'entreprise compte dégoter un partenaire de commercialisation d'ici juin.

La société immobilière Züblin (+4%) a trouvé son nouveau directeur général (CEO) en la personne du directeur financier (CFO) de la division de gestion immobilière de sa consoeur Swiss Prime Site (SPS), Philippe Brändle.

Lastminute.com (+2,1%) a dégagé l'an dernier un bénéfice net de 7,0 millions d'euros, mettant fin à trois ans de déficit.

Avolta (+2,1% également) bénéficie d'une meilleure note de crédit de la part de Standard & Poor's à BB+, contre BB jusqu'alors. La perspective est stable. L'agence de notation salue la réalisation plus rapide qu'attendue de l'intégration de l'exploitant italien d'aires d'autoroutes Autogrill.

Medartis s'enfonçait de 7,5% au lendemain de l'émission d'un emprunt convertible de 115 millions de francs suisses, afin de couvrir ses besoins généraux de financement et de réaliser des acquisitions.

ck/ol/rr