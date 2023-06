Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en territoire positif mardi à l'approche de la mi-journée, alors que les acteurs du marché se positionnent dans l'attente de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 14 juin et de la Banque centrale européenne (BCE) le lendemain. Après une ouverture dans le rouge, le SMI des valeurs vedettes a remonté la pente et s'est installé au-dessus des 11'400 points.

Alors que les investisseurs étaient persuadés à l'issue de la dernière réunion en mai que la Fed allait faire une pause sur la hausse de ses taux directeurs, voire les baisser d'ici la fin de l'année, les chiffres témoignant d'une activité économique toujours forte sont venus brouiller les cartes.

"Au moins jusqu'aux deux réunions de banques centrales la semaine prochaine, on pourrait voir se poursuivre l'ambiance boursière quasi-léthargique qui prévaut actuellement", prédit dans une note Konstantin Oldenburger, de CMC Markets.

Au chapitre macroéconomique, le Japon a fait état d'une chute de 4,4% sur un an de la consommation des ménages au Japon en avril, sa plus forte baisse depuis février 2021, alors que la hausse des prix pèse sur le pouvoir d'achat.

En Allemagne, les commandes industrielles ont continué leur baisse en avril, après une chute record en mars, alimentant les craintes d'une récession plus marquée au sein de la première économie européenne.

En Suisse, le secteur hôtelier a enregistré pour le même mois une hausse de 12,3% des nuitées en rythme annuel, à 2,8 millions.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) grignotait 0,05% à 11'421,07 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,04% à 1781,44 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) était quasiment à l'équilibre (+0,02%) à 15'020,29 points. La moitié des 30 "blue chips" gagnait du terrain et 13 en cédaient, VAT et ABB jouant les équilibristes.

Avec une avancée de plus de 2,2%, Lonza menait le bal, sans nouvelle particulière, loin devant Sonova (+0,8%) et le bon Schindler (+0,7%).

A l'autre extrémité du tableau, Kühne+Nagel (-3,5%) s'enfonçait dans le rouge, après l'annonce du rachat du groupe sud-africain Morgan Cargo, une transaction dont le bouclement est attendu au troisième trimestre. L'opérateur boursier SIX a par ailleurs indiqué lundi soir que le logisticien de Schindellegi remplacera dès le 13 juin Credit Suisse (+0,1%) au sein de son indice phare. La banque aux deux voiles doit être décotée à Zurich comme à New York, dans le sillage de la finalisation de sa reprise par UBS (-0,1%), agendée pour le 12 juin.

Les poids lourds évoluaient en ordre dispersé, Roche se délestant de 0,4%, alors que Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,2%) se trouvaient du bon côté de la barre. Le dernier nommé a vu son objectif de cours légèrement relevé par Deutsche Bank, qui confirme sa recommandation d'achat du titre, après la publication de résultats d'étude sur l'anti-cancéreux Kisqali laissant présager d'un pic de ventes plus élevé et d'une amélioration de la rentabilité.

Sur le marché élargi, Idorsia bondissait de plus de 7,9% après avoir frôlé les 10 francs suisses (+21%) dans les premiers échanges. Le laboratoire bâlois a entamé des pourparlers avec des interlocuteurs non nommés sur le transfert de droits de licence sur des produits en développement pour la zone Asie-Pacifique - Chine exclue - pour jusqu'à 400 millions de francs suisses.

BKW (-10,5%) a vu sa recommandation dégradée de deux crans par UBS, qui préconise désormais la vente du titre, rappelant que ce dernier s'est apprécié de près d'un tiers depuis le début de l'année.

Burckhardt (-1,7%) a dépassé les expectatives du marché à tous les niveaux pour son exercice décalé 2022/23 et compte bien en faire profiter ses actionnaires, qui se verront proposer un dividende en hausse de près de deux tiers.

DKSH (-0,2%) a conclu un accord avec le chinois Ingredi dans le domaine des ingrédients naturels destinés aux soins corporels.

Ascom (-0,8%) a décroché auprès du groupe allemand de cliniques Niels Stensen une commande évaluée à "plus de 1 million de francs suisses".

Le Tribunal fédéral a rejeté un appel d'une décision de SIX Group à l'encontre de Tornos (non traité). Le constructeur de machines-outils va devoir s'acquitter d'une amende de 300'000 francs suisses infligée pour violation des règles de présentation comptable.

