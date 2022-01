Bourse Zurich: le SMI débute la journée du mauvais pied

Zurich (awp) - La Bourse suisse a ouvert vendredi dans le rouge, dans la foulée d'une clôture dans le négatif jeudi. Le choc d'un resserrement des taux plus rapide que prévu par la Réserve fédérale américaine (Fed) restait encore dans les mémoires. Les nouvelles macroéconomiques étaient nombreuses que ce soit en Suisse ou ailleurs. Les annonces d'entreprises au contraire étaient rares.

En Suisse, le taux de chômage a reculé en 2021 à 3,0% en moyenne annuelle, contre 3,1% en 2020. Il atteignait 3,7% en janvier 2021, avant de refluer mois après mois, pour atteindre 2,6% en décembre dernier. Les chiffres d'affaires du commerce de détail sont eux repartis à la hausse en novembre.

En Allemagne, la production industrielle a légèrement chuté en novembre (-0,2%), signe de la persistance des problèmes de pénuries de chaînes d'approvisionnement qui plombent le secteur.

A 09h06, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 0,35% à 12'747,26 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,38% à 2046,67 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,41% à 16'233,21 points. Sur les trente plus grosses valorisations, neuf progressaient, le bon Schindler était stable et 21 reculaient.

Les valeurs financières étaient en tête, UBS gagnant 1,6%, Julius Bär 0,8% et Credit Suisse 0,6%.

Les poids lourds étaient dans le rouge à l'image de Roche (-0,4%), Novartis (-0,7%) et Nestlé (-0,8%), pesant sur l'indice.

Richemont se délestait de 0,5% en dépit d'un relèvement d'objectif de cours par Goldman Sachs qui maintient sa recommandation à "buy".

Sonova et Logitech chutaient lourdement, perdant 2,0% et 2,8% respectivement.

Sur le marché élargi, Basilea (+0,6%) a reçu un nouveau paiement d'étape de son partenaire américain Astellas pour son antifongique Cresemba (isavuconazol) de 15 millions de francs suisses.

Selon des chiffres provisoires, la Banque nationale suisse (+1,1%) va clôturer l'exercice 2021 avec un bénéfice d'environ 26 milliards de francs suisses, en nette hausse sur un (20,9 milliards en 2020). En décembre, les réserves de devises ont grimpé de 22,84 milliards de francs suisses, à 944,5 milliards.

