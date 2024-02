Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en vert lundi. Le SMI a évolué dans une fourchette étroite durant presque toute la séance, accentuant ses gains sur la fin et achevant son parcours un peu sous son plus haut du jour. Les investisseurs avaient déjà les regards braqués vers les Etats-Unis et la publication, mardi, des chiffres de l'inflation CPI en janvier et leur influence possible sur la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. En Suisse, la saison des résultats a marqué une pause avant quelques journées plus animées dès mardi.

A New York, Wall Street évoluait près de l'équilibre en matinée, reprenant son souffle après une nouvelle série de records et au début d'une semaine moins riche en informations économiques ou d'entreprises.

"Parce qu'on a fini au-dessus de 5000 points vendredi, mais aussi parce qu'on n'a pas pris le temps de digérer les gains de novembre, décembre et janvier, il y a une vraie possibilité que cela se fasse bientôt et aujourd'hui pourrait correspondre au début de ce mouvement", a expliqué Sam Stovall, de CFRA.

"Le sentiment général est que le marché, ainsi que les capitalisations géantes du secteur technologique, sont mûrs pour un reflux après avoir progressé durant 14 des 15 dernières semaines" pour le S&P, une première depuis 1972, abonde Patrick O'Hare, de Briefing.com, dans une note.

Le SMI terminé en hausse de 0,79% à 11'179,30 points, avec un plus haut à 11'181,14 et un plus bas à 11'117,40. Le SLI a gagné 0,83% à 1811,23 points et le SPI 0,82% à 14'634,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et 5 reculé.

Le podium du jour se compose de Geberit (+3,3%), Sika (+3,1%) et Swatch (+2,4%).

Le chimiste de la construction publiera ses résultats annuels vendredi prochain.

Concurrent de l'horloger biennois, le genevois Richemont (+0,7%) a également gagné du terrain. Research Partners a entamé la couverture du propriétaire de Cartier à "conserver" avec un objectif de cours à 145 francs suisses. Pour son analyste, un retour à la normale devrait intervenir en 2024 et 2025, mais à moyen terme le genevois devrait continuer à croître grâce à la forte demande de la région Asie-Pacifique et de la joaillerie.

Les poids lourds Nestlé (+1,5%) et Roche (bon +1,2%, porteur +0,8%) ont soutenu l'indice, alors que'avec VAT Group, Novartis (chacun -0,7%) a terminé juste devant la lanterne rouge Kühne+Nagel (-0,8%).

Roche lance trois nouveaux tests de coagulation sur les marchés reconnaissant le marquage CE de conformité européenne. Les dispositifs sont conçus pour accompagner l'administration des anticoagulants apibaxan, adoxaban et rivaroxaban.

Le géant zougois Holcim a pris 1,9%. En France, le parquet antiterroriste a requis vendredi un premier procès en correctionnelle pour sa filiale hexagonale Lafarge, dans le dossier syrien. Neuf personnes sont aussi renvoyées en procès, dont l'ex-CEO de Lafarge, Bruno Lafont, un temps coprésident de LafargeHolcim au moment de la fusion.

Schindler (+0,8%) publie ses résultats annuels mercredi et les analystes attendent un chiffre d'affaires de 11,47 milliards de francs suisses, des entrées de commandes de 11,46 milliards et un bénéfice net de 906 millions de francs suisses.

Après les chiffres de vendredi passé, Julius Bär, Goldman Sachs et Vontobel ont revu leur copie pour Swisscom (-0,1%). Ils ont tous abaissé l'objectif de cours avec deux recommandations à "hold" et une à "sell". L'analyste de la banque américaine estime que les principaux enseignements des résultats au 4ème trimestre et de la conférence des analystes sont négatifs pour le géant bleu et il ne voit qu'une marge de manoeuvre limitée pour améliorer la croissance et le rendement.

Sur le marché élargi, le meunier industriel vaudois Groupe Minoteries (GMSA, +2,3%) a annoncé un investissement dans le canton du Valais avec le projet d'un nouveau moulin. Les travaux, dont les détails financiers n'ont pas été précisés, débuteront en mars.

Le conseil d'administration de Softwareone (-0,5%) a décidé, suite à la demande du groupe d'actionnaires composé de Daniel von Stockar, B. Curti Holding et René Gilli, de combiner une assemblée générale extraordinaire à celle ordinaire le 18 avril.

rp/ib