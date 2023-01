Bourse Zurich: le SMI décolle après l'emploi américain et Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Après un bref plongeon dans le rouge en tout début de séance, le SMI s'est rapidement repris et il s'est mis à évoluer en dents de scie entre l'équilibre et la barre des 11'100 points. Un niveau qu'il a allégrement franchi dans le sillage de la publication des données américaines sur l'emploi en décembre, accentuant encore ses gains après l'ouverture positive à Wall Street et finissant près du plus haut du jour.

A New York, Wall Street progressait en matinée après que les chiffres sur l'emploi américain pour décembre ont fait état d'un ralentissement des hausses des salaires, ce qui atténue les pressions inflationnistes et ouvre la porte à un ralentissement de la Fed. Des salaires qui montent moins vite "soutiennent l'idée que la Réserve fédérale (Fed) a presque fini de remonter ses taux", a résumé Edward Moya, analyste chez Oanda.

"Ce sont les dernières données sur l'emploi avant la réunion du comité de politique monétaire de la Fed le 1er février, le rapport est donc très important, comme le sera le chiffre de l'inflation attendu le 12 janvier", a souligné Derek Halpenny, analyste chez MUFG. Les responsables de la Fed assurent pour l'instant que ses hausses de taux vont se poursuivre et qu'une baisse n'est pas encore à l'horizon en 2023, mais le marché table sur un assouplissement.

En Zone euro, l'inflation a reculé en décembre pour le deuxième mois consécutif, à 9,2%, après 10,1% en novembre, grâce à la poursuite de l'accalmie sur les tarifs de l'énergie.

En Suisse, les chiffres d'affaires du commerce de détail, corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, ont reculé de 1,3% en termes réels en novembre sur un an.

Le SMI a terminé en hausse de 0,79% à 11'144,54 points, avec un plus haut à 11'147,87 et un plus bas à 11'048,14 en tout début de séance. Le SLI a gagné 0,64% à 1714,17 points et le SPI 0,73% à 14'275,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 6 reculé.

Le podium du jour se compose de Logitech (+2,9%), VAT Group (+2,8%) et Richemont (+2,5%).

Les poids lourds pharma Roche (+0,9%) et Novartis (+1,0%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (+0,6%) est resté plus en retrait.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé un statut d'examen prioritaire à l'anticorps glofitamab de Roche contre une forme particulièrement agressive du lymphome non hodgkinien, un type de cancer du sang. Credit Suisse a relevé l'objectif de cours et confirmé "outperform" et Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours et confirmé "equal weight".

Novartis ne souffrait pas d'une rétrogradation à "underweight" de "equal weight" par Morgan Stanley, qui n'a pas touché à l'objectif de cours. Credit Suisse pour sa part a augmenté l'objectif de cours et confirmé "underperform".

Morgan Stanley a relevé la recommandation pour Nestlé à "overweight" de "equal weight" et légèrement augmenté l'objectif de cours. Les analystes prévoient que 2023 sera une bonne année et placent le géant veveysans parmi les favoris du secteur.

Credit Suisse (+0,1%) et UBS (+0,4%) ont gagné du terrain, Julius Bär (-0,5%) en a perdu.

La banque aux deux voiles, qui a levé de nouveaux emprunts aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, a dû accepter un rendement avec une prime de risque nettement plus élevée que la note d'investissement (Investment Grade), selon divers articles de presse.

Lonza (-2,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Adecco (-1,2%) et Sonova (-0,9%).

Morgan Stanley a réduit l'objectif de cours de Lonza et confirmé "overweight". L'analyste parle d'une performance de l'action inférieure à la moyenne, notamment à cause de la fin de l'effet Covid. Le récent repli du cours offre un prix d'entrée avantageux et l'expert pense que le bâlois devrait à nouveau profiter d'une position favorable sur le marché.

Exane BNP Paribas a repris la couverture d'Adecco avec la recommandation "underperform" et un objectif de cours à 28,50 francs suisses. Le géant du placement de personnel débute la nouvelle année dans un contexte de refroidissement conjoncturel, qui risque de pénaliser aussi bien sa rentabilité que sa croissance, selon l'analyste.

Kepler Cheuvreux a réduit l'objectif de cours de Partners Group (-0,5%) et confirmé "hold". Le courtier hexagonal prévoit un niveau des avoirs gérés par le groupe zougois fin 2022 à quelque 130 milliards de dollars, pénalisé notamment par des effets de changes défavorables.

Sur le marché élargi, Swissquote (+0,6%) a été sanctionné par SIX à hauteur de 75'000 francs suisses pour violation par négligence des prescriptions sur la publicité événementielle.

rp/vj