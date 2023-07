Zurich (awp) - La Bourse suisse entamait sa dernière séance de la semaine en légère progression, poursuivant sur la tendance positive de la veille. Les investisseurs restaient optimistes, après la publication des chiffres de l'inflation américaine en baisse, espérant que la Banque centrale américaine ralentira ses hausses de taux directeurs.

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, réjouie par une nouvelle bonne surprise sur l'inflation et plusieurs relèvements de prévisions de sociétés, au point de signer des sommets de plusieurs mois.

"Les Bourses mondiales se dirigent tout droit vers leurs meilleurs gains hebdomadaires depuis novembre, les investisseurs pariant une nouvelle fois sur le fait que le cycle de resserrement monétaire touche bientôt à sa fin", anticipe l'analyste John Plassard de Mirabaud Banque.

Dans un agenda macroéconomique peu fourni, une estimation préliminaire de la confiance des consommateurs américains en juillet animera quelque peu les marchés en fin d'après-midi.

A 09h14, le SMI accélérait de 0,39% à 11'064,9 points, le SLI de 0,28% à 1745,65 points et le SPI de 0,32% à 14'644,28 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, 14 progressaient, Sonova stagnait et 15 reculaient.

En haut du classement, le gestionnaire d'actifs zougois Partners Group (+3,9%) a vu sa masse sous gestion s'enrober de 9% en rythme annuel au premier semestre, mais la demande de la clientèle s'est contractée de plus d'un tiers, selon les chiffres publiés jeudi soir après la clôture de la Bourse.

Lindt & Sprüngli (+1,3%) et Lonza (+1,2%) complétaient le trio des gagnants.

Les poids lourds de la côte Roche (+1,1%), Nestlé (+0,7%) et Novartis (+0,6%) soutenaient également l'indice phare à des vitesses différentes.

Sans information particulière, Adecco (-0,7%) portait la lanterne rouge, derrière Temenos et Alcon (-0,6% chacun).

Au niveau du marché élargi, Ems-Chemie (-1,6%) a vu sa performance financière se contracter sur les six premiers mois de l'année. Chiffre d'affaires et résultat d'exploitation ont reculé sous l'effet du ralentissement conjoncturel et des effets de changes. Pour l'ensemble de 2023, le groupe grison table sur un repli des chiffres clés.

Barry Callebaut (-1,8%) fait l'objet d'une enquête de la part de SIX Exchange Regulation (SER). Le gendarme de la Bourse suisse indique que "suffisamment d'indices ont été relevés concernant une éventuelle violation des réglementations". L'enquête est liée à la publication des résultats de son exercice 2021/22, annoncés en novembre dernier, une journée avant la date prévue de publication.

Le spécialiste de l'industrie photovoltaïque Meyer Burger (+3,6%) a présenté via sa filiale allemande une demande de financement de 200 millions d'euros auprès du Fonds pour l'innovation de l'Union européenne pour un projet de 3,5 gigawatts.

