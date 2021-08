Bourse Zurich: le SMI devrait continuer sur sa lancée

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi sur une note réjouissante, après avoir inscrit de nouveaux records en séance et en clôture la veille. Les nouvelles d'entreprises se font rares en cette fin de semaine.

La Bourse de New York a elle aussi terminé dans le vert jeudi. "Les principaux indices américains ont fini en légère hausse (avec à la clé des nouveaux records pour le Dow Jones et le S&P 500) après la publication d'une accélération plus élevée que prévu des prix à la production aux États-Unis en juillet", a relevé John Plassard de Mirabaud Banque.

En France, le taux de chômage est de nouveau resté quasiment stable au deuxième trimestre 2021 pour s'établir à 8,0% de la population active.

A 08h08, le SMI prenait 0,18% à 12'451,83 points selon les indications avant-Bourse de la banque Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes pointaient dans le vert.

Credit Suisse était en tête (+1,2%), après avoir annoncé une assemblée générale extraordinaire au 1er octobre. Axel Lehmann, ancien président d'UBS Suisse, devrait prendre la tête du comité des risques, après les affaires Greensill et Archegos qui ont secoué l'établissement.

Ses homologues UBS et Julius Bär grappillaient respectivement 0,2 et 0,1%.

Zurich Insurance était second (+1,1%), encore porté par ses résultats semestriels de la veille et plusieurs commentaires élogieux d'analystes, qui préconisent l'achat du titre.

Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis se talonnaient (+0,1%).

Parmi les valeurs du luxe, Richemont (+0,6%) devançait nettement son homologue Swatch Group (+0,1%). Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours de l'exploitant de marques genevois et confirmé sa recommandation "buy". L'analyste souligne la forte dynamique que connaît actuellement le secteur de la joaillerie.

Sur le marché élargi, Schweiter buvait la tasse (-1,4%), après des résultats semestriels en hausse mais inférieurs aux attentes.

ck/buc