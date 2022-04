Bourse Zurich: le SMI dopé par le statu quo de la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé jeudi la séance dans le vert, dernier jour d'une semaine raccourcie par le long week-end pascal. Les investisseurs ont apparemment accueilli favorablement le statu quo monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Wall Street, qui sera aussi fermée vendredi, évoluait en ordre dispersé, le Dow Jones accélérant (+0,39%), alors que S&P 500 (-0,33%) et le Nasdaq (-1,12%) reculaient.

A l'issue du Conseil des gouverneurs, la BCE a décidé de maintenir ses taux d'intérêt directeurs à leur plus bas niveau et continue de prévoir la fin de ses rachats nets de dette "au troisième trimestre" malgré une inflation galopante. L'institut francfortois est à présent la plus attentiste des grandes banques centrales, alors que la guerre en Ukraine a donné un brutal coup d'accélérateur aux prix avec des effets qui risquent de s'installer dans la durée.

"Les risques liés à l'inflation se trouvent de plus en plus dans le collimateur de la BCE", ont estimé les analystes de VP Bank dans un commentaire, ajoutant que la fin des rachats de dette était désormais "une décision actée", à laquelle pourrait suivre un relèvement des taux directeurs.

En Suisse, les prix à la consommation et la production ont pris l'ascenseur en mars dans le sillage des cours du pétrole. L'inflation a particulièrement touché les prix importés, en hausse de plus de 10% sur un an.

Le Swiss Market Index (SMI) a terminé la séance en hausse de 0,78% à 12'475,08 points, avec un plus haut à 12'496,97 et un plus bas à 12'375,71 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a pris 0,88% à 1930,22 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,75% à 15'954,26 points.

La plupart des valeurs vedettes ont clôturé dans le vert, avec en tête du classement Holcim (+3,5%), talonné par Richemont (+3,4%) et Swatch (+3,2%). Le géant des matériaux de construction était porté par des rumeurs de cession de sa filiale indienne et les deux valeurs du luxe par les bons chiffres dévoilés par leur concurrent français Hermès.

Swiss Re (+1,9%) a conclu un accord avec la banque américaine JPMorgan et plusieurs investisseurs institutionnels pour se couvrir contre d'éventuelles pertes à hauteur de 1,15 milliard de dollars. Cette opération devrait avoir un effet bénéfique sur la notation du réassureur.

Les trois poids lourds Novartis (+0,8%), Roche (+0,1%) et Nestlé (+0,3%) ont également terminé du bon côté. Sandoz, filiale en voie d'autonomisation de Novartis, a annoncé le lancement aux Etats-Unis d'une version générique du Combigan d'Abbvie.

Sonova (+0,7%) a lancé un programme de rachat d'actions plafonné à 1,5 milliard de francs suisses, des titres destinés à la destruction.

A l'autre extrémité du tableau, Julius Bär (-3,4% ou 1,71 franc), traité hors dividende de 2,60 francs suisses, a terminé en dernière position.

VAT (-2,9%) a été boudé par les investisseurs, malgré un chiffre d'affaires trimestriel étoffé de 37% sur un an et supérieur aux récentes expectatives formulées par la direction.

Sur le marché élargi, le fabricant de matériaux composites Gurit (+0,4%) a annoncé la cession de ses activités aérospatiales à l'autrichien Isovolta, sans mentionner le prix de la transaction mais en évoquant une contraction des recettes suite à l'opération.

Le spécialiste d'usinage de tôle Bystronic (-0,8%) a profité d'une solide dynamique au premier trimestre, mais souffert de difficultés dans sa chaîne d'approvisionnement.

Le spécialiste de la cybersécurité et des cryptoactifs Wisekey (+3,6%) prévoit d'étoffer ses capacités de production, après avoir réduit sa perte nette l'année dernière.

al/buc