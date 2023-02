Bourse Zurich: le SMI échoue à se maintenir au-dessus des 11'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Brièvement dopé par les données sur l'inflation américaine, le SMI a franchi la barre des 11'300 points, mais est presque immédiatement repassé en dessous et a ensuite vu fondre ses gains jusqu'à inscrire son plus bas du jour avant de remonter un peu jusqu'à la clôture. La saison des résultats restait en mode pause, avec le seul Basilea sur le marché élargi.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après une ouverture négative et dans le sillage d'une inflation américaine qui ralentit, mais moins que prévu.

L'inflation est restée forte aux Etats-Unis en janvier, ralentissant moins qu'attendu sur un an et accélérant même sur le mois, pour la première fois depuis octobre, selon l'indice CPI. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,4% sur un an, contre 6,5% le mois précédent. C'est moins bien que les 6,2% qui étaient attendus. Et sur un mois seulement, la hausse des prix accélère à 0,5%, après +0,1% en décembre (chiffre révisé).

"Pour les membres de la Fed, ce lent repli de l'inflation ne fait que justifier l'idée qu'il faut garder les taux plus élevés plus longtemps", a indiqué Rubeela Farooqi, économiste en chef pour HFE.

"Les décideurs ont encore du travail à faire pour ramener l'inflation vers l'objectif (de 2%) et sont susceptibles de continuer à relever les taux et de maintenir une politique restrictive pendant un certain temps", a ajouté l'analyste.

"L'inflation est un adversaire tenace", a résumé Neil Saunders de Global Data, soulignant qu'elle était "bien plus persistante que ce qu'on voudrait". "Il y a vraiment un risque que 2023 soit encore une année dominée par des prix qui montent", a averti l'expert.

D'autres économistes plus optimistes, comme Chris Low de FHN Financial, constataient "une bonne nouvelle" dans le fait que l'inflation a malgré tout "marqué un tournant".

Le SMI a fini en hausse de 0,20% à 11'231,91 points, avec un plus haut à 11'308,91 inscrit juste après l'inflation US et un plus bas à 11'216,64. Le SLI a gagné 0,29% à 1772,41 ponts et le SPI 0,23% à 14'477,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé, 9 reculé et Novartis a fini stable.

VAT (-1,8%) a terminé lanterne rouge, derrière SGS (-1,0%) et le bon Schindler (-0,6%).

Roche (-0,3%) fait aussi partie des perdants, alors que Nestlé (+0,3%) a juste soutenu l'indice.

Le géant veveysan dévoile ses résultats annuels jeudi. Les analystes tablent sur un bénéfice net de 11,3 milliards de francs suisses, une croissance organique de 8,6% et une croissance interne réelle de 0,6%.

Deutsche Bank a relevé l'objectif de cours d'ABB (-0,5%) et confirmé "hold". La multinationale zurichoise a souligné l'importance de son modèle d'affaires ABB WAY pour la bonne poursuite de sa performance opérationnelle, a commenté l'analyste.

Le podium du jour se compose de Straumann (+2,5%), Sonova et Credit Suisse (chacun +2,0%) et AMS Osram (+1,6%).

L'action de la banque aux deux voiles a repris un peu d'altitude, elle qui avait terminé lanterne rouge la veille.

UBS (+1,2%) a également terminé dans le haut du tableau. Julius Bär (-0,4%) a glissé dans le rouge en seconde partie de séance.

Stifel a abaissé l'objectif de cours d'AMS Osram et confirmé "buy". Le fabricant autrichien de capteurs a connu une fin d'année dernière moins bonne qu'escompté, a rappelé l'analyste qui anticipe une poursuite du rétablissement dans le domaine automobile.

Swisscom (+0,6%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours avec confirmation de recommandation "hold" par Julius Bär après les résultats annuels de la semaine passée.

Sur le marché élargi, Basilea (+3,6%) a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Réduisant sensiblement ses coûts, alors que ses revenus se sont légèrement tassés, le laboratoire bâlois a dégagé un bénéfice net de 12,1 millions de francs suisses, contre une perte nette de 6,8 millions douze mois auparavant.

Relief Therapeutics (+4,6%) s'est lancé dans une étude clinique contre l'épidermolyse bulleuse.

Talenthouse (-1,0%) devait présenter ses résultats avant-Bourse.

