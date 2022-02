Bourse Zurich: le SMI échoue à se maintenir au-dessus des 12'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi. Le SMI, qui avait encore évolué dans le vert et au-dessus de la barre symbolique des 12'200 points en matinée, est repassé au rouge dès le début de l'après-midi. Une tentative de remontée est restée lettre morte et l'indice a terminé un peu au-dessus de son plus bas du jour.

A New York, Wall Street était passée au vert en matinée. Les investisseurs attendaient une salve de résultats d'entreprises cette semaine et, surtout, le chiffre de l'inflation américaine CPI pour janvier qui sera publié jeudi.

Les analystes s'attendent à une augmentation mensuelle des prix de 0,5%, comme en décembre lorsqu'elle avait atteint 7% sur l'année, la plus forte inflation depuis quarante ans.

"Les acteurs du marché ont inclus dans leur prix la probabilité de cinq hausses des taux (d'un quart de point de pourcentage) (par la Réserve fédérale, ndlr) cette année, certains prévoyant un premier relèvement d'un demi-point de base (0,50%) pour commencer, ce qui me paraît un peu exagéré", a expliqué Art Hogan de National Securities, cité par l'AFP.

Le SMI a terminé en repli de 0,31% à 12'155,66 points, avec un plus bas à 12'131,52 et un plus haut à 12'256,56. Le SLI a cédé 0,38% à 1941,30 points et le SPI 0,49% à 15'344,86 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé et 14 avancé.

Le podium du jour se compose d'AMS Osram (+9,0%), Julius Bär (+2,0%) et Adecco et UBS (chacun +1,6%).

Le fabricant autrichien de semi-conducteurs a amélioré recettes et rentabilité en 2021. Les tensions devraient cependant encore subsister et la direction n'a pas fait de mention d'un dividende, alors que les actionnaires n'avaient déjà rien reçu au titre de l'exercice précédent.

Credit Suisse (+1,5%) a aussi fini dans le haut du tableau. La banque aux deux voiles, dont le procès pour blanchiment d'argent dans une affaire bulgare se poursuit devant le Tribunal pénal fédéral, dévoilera jeudi ses résultats au 4e trimestre en en 2021. Le dernier partiel de l'année devrait avoir bouclé sur une perte de 1,78 milliard de francs suisses.

Zurich Insurance (+0,3%) publiera ses résultats annuels jeudi. Les analystes tablent sur un résultat opérationnel de 5,6 milliards de dollars et un bénéfice net de 4,4 milliards. Swiss Life (+1,0%) et Swiss Re (+0,6%) ont aussi eu le vent en poupe.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,3%) a soutenu l'indice, alors que Novartis (-0,2%) et Nestlé (-1,0%) ont cédé du terrain.

ABB (+0,5%) a confié la présidence du nouvel organe de surveillance pour sa subdivision E-mobility à Michael Halbherr. Ce dernier siège déjà dans les conseils de Vontobel et de Zurich Insurance Suisse, en plus des organes de surveillance de diverses jeunes pousses.

Straumann (-3,2%) a fini lanterne rouge, derrière Givaudan, Sonova et Sika (tous -2,9%).

Goldman Sachs a abaissé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (-2,1%) et maintenu "sell". L'analyste a pris en considération la hausse des taux de fret à court terme ainsi que leur baisse à long terme. L'analyste estime que l'action reste chère.

Au niveau du marché élargi, Idorsia (-4,7%) sur le point de lancer coup sur coup ses deux premiers produits commerciaux, agende le franchissement du seuil de rentabilité à 2025. Les préparatifs pour ces lancements ont cependant fait enfler les charges et entraîné une perte nette de 613 millions, un peu plus qu'attendu par les analystes.

Le prestataire de services de distribution DKSH (-0,8%) dévoile ses résultats annuels mercredi. Après un premier semestre porteur, les observateurs partent du principe que le second sera du même tonneau avec une croissance tous azimuts. Le passage à vide attribué à la pandémie en 2020 devrait avoir été intégralement comblé. Le chiffre d'affaires devrait avoir dépassé 11 milliards de francs suisses.

Le spécialiste des produits structurés Leonteq (+3,1%) publiera jeudi ses résultats sur l'exercice 2021. Les analystes attendent un bénéfice net de 145,5 millions de francs suisses et des recettes d'exploitation de 398,5 millions.

rp/rq