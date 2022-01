Bourse Zurich: le SMI efface une partie des pertes de la veille

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi, effaçant une partie des pertes essuyées la veille. Dès l'ouverture, le SMI des valeurs vedettes s'est installé dans le vert et y est resté durant toute la journée. A partir de la mi-journée, il a toutefois tendu à perdre un peu d'élan terminant de peu au-dessus de la barre des 12'700 points.

A New York, Wall Street, évoluait en ordre dispersé en matinée alors que le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell était entendu par le Sénat pour la confirmation de son mandat et à la veille de la très attendue publication des chiffres de l'inflation CPI en décembre.

Dans son discours, M. Powell a promis "de mettre tout en oeuvre" au cours de son second mandat pour lutter contre l'inflation aux Etats-Unis. "Nous utiliserons nos outils pour soutenir l'économie et un marché du travail solide et pour empêcher l'inflation de s'enraciner", a-t-il indiqué.

Le SMI a terminé en hausse de 0,89% à 12'709,71 points, avec un plus haut à 12'772,83 et un plus bas à 12'691,50 points. Le SLI a gagné 0,98% à 2033,83 points et le SPI 0,88% à 16'113,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont progressé et cinq reculé.

Swatch (-2,3%) a écopé de la lanterne rouge, derrière Credit Suisse (-0,8%), Kühne+Nagel (-0,5%), Vifor et Swiss Re (chacun -0,4%).

Lundi soir, la Banque royale du Canada (RBC) avait abaissé la recommandation pour la porteur de l'horloger biennois à "underperform", après "sector perform". Elle avait en revanche relevé l'objectif de cours de Richemont (+1,7%) et confirmé sa recommandation d'achat (outperform).

Le podium du jour se compose de Logitech (+4,9%), passablement chahuté ces derniers temps à l'image d'autres valeurs technologiques, devant Holcim (+4,0%), Sika et AMS Osram (chacun +2,9%).

Le cimentier zougois a annoncé l'acquisition du français PRB, fabricant de produits spéciaux pour la construction. L'entreprise emploie plus de 700 personnes pour un chiffre d'affaires net estimé à 340 millions d'euros (353,7 millions de francs suisses) en 2022. Le montant de la transaction, qui doit être finalisée au deuxième trimestre, n'a pas été révélé.

Le chimiste de la construction a profité l'année dernière d'une nette accélération du chiffre d'affaires, notamment soutenu par les nombreuses acquisitions réalisées en 2021 et une croissance tous azimuts. Les ventes ont augmenté de 17,3% à 9,24 milliards de francs suisses, et ce malgré la pandémie de Covid-19 et les difficultés d'approvisionnement.

Partners Group (+1,7%) fera jeudi le point sur sa masse sous gestion en 2021. Les analystes tablent sur un montant de 123 milliards de francs suisses. Geberit (+0,4%) dévoilera le même jour ses ventes annuelles, les experts prévoient un chiffre d'affaires total de 3,34 milliards de francs suisses.

Sur le marché élargi, Dufry (+2,8%) a prolongé de dix ans sa concession à l'aéroport et au port La Romana en République dominicaine, où il est présent depuis 14 ans.

Basilea (+1,4%) a finalisé l'enrôlement de patients pour une étude clinique avancée sur le ceftobiprole contre la bactériémie causée par le staphylocoque doré. Le volet Eradicate constitue la seconde de deux études de phase III requises pour déposer une demande d'homologation du ceftobiprole aux Etats-Unis.

L'exploitant de remontées mécaniques Titlis Bergbahnen (+1,3%) a pu réduire sa perte nette durant l'exercice 2020/21. Celle-ci s'est contractée à 5,02 millions de francs suisses, contre 19,62 millions douze mois auparavant. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 25 février prochain de renoncer au versement d'un dividende.

Déjà courtisé la veille, Molecular Partners (+19,2%) après des informations positives sur son traitement ensovibep contre le Covid-19 développé avec Novartis, a une nouvelle fois signé la meilleure performance du jour.

rp/buc