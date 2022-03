Bourse Zurich: le SMI en baisse, flambée des matières premières

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en baisse lundi matin, face aux attaques russes qui redoublaient d'intensité en Ukraine et la flambée des prix des matières premières. Les valeurs refuges comme le franc et l'or s'appréciaient nettement.

L'armée russe poursuivait son offensive tous azimuts en Ukraine, bombardant la deuxième ville du pays Kharkiv et resserrant son étau sur la capitale Kiev, alors qu'une troisième séance de négociations russo-ukrainienne était prévue dans la journée, sans grand espoir de succès.

Les prix du pétrole bondissaient, après des discussions dimanche entre Washington et Bruxelles sur une interdiction d'importation de pétrole russe, a rappelé Jeffrey Halley d'Oanda. Le tarif de WTI montait en effet de 8,8% et celui du Brent de 9,7%. "Les denrées alimentaires, les métaux industriels et les autres prix de l'énergie ont également atteint leur vitesse de croisière", a-t-il souligné.

John Plassard de Mirabaud Banque a quant à lui rappelé que "l'invasion (de l'Ukraine) a fait grimper en flèche les prix des matières premières, alors que les sanctions occidentales contraignent la Russie à un isolement croissant".

Les investisseurs se ruaient aussi vers les valeurs refuges, le franc étant brièvement passé sous la parité face à l'euro et l'or affichant une hausse de 0,7% à 1982,70 dollars l'once.

Dans ce contexte, "les marchés européens devraient ouvrir en nette baisse ce matin" avec "la poursuite de la hausse du prix du baril de pétrole, sur des craintes d'embargo occidental qui laisse planer l'ombre d'un nouveau choc inflationniste qui pourrait, tôt ou tard, précipiter l'économie européenne en stagflation", a estimé M. Plassard.

A 08h06, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en baisse de 0,8% à 11'581,75 points, après avoir chuté vendredi en clôture de 3,22%. L'ensemble des "blue chips" s'inscrivait dans le rouge, selon les indications préalables fournies par Julius Bär.

Bancaires et valeurs du luxe inscrivaient les plus grandes pertes. Credit Suisse (-1,9%), UBS (-2,0%) et Julius Bär (-1,3%) reculaient fortement, de même que Richemont (-1,8%) et Swatch Group (-1,8%).

La banque aux trois clés a publié son rapport annuel, faisant état d'avoirs russes d'environ 200 millions de dollars. L'exposition au risque à la Russie s'élève en tout et pour tout à 0,6 milliard.

Les poids lourds s'inscrivaient dans le milieu du tableau avec Nestlé, Novartis et Roche (tous les trois -0,6%).

SGS (-0,5%) et Swisscom (-0,5%) enregistraient la moins mauvaise performance.

Le marché élargi était aussi majoritairement teinté de rouge, sauf Emmi (+0,3%), dont l'objectif de cours a pourtant été abaissé par Credit Suisse, après les résultats annuels publiés vendredi.

al/ck