Bourse Zurich: le SMI en dents de scie pour débuter la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note proche de l'équilibre lundi. Le SMI a connu un parcours en dents de scie qui l'a amené à moins de 10 points de la barre symbolique des 11'300 points à son plus haut du jour et de peu dans le rouge à son plus bas. Au niveau des résultats d'entreprises, le calme a encore régné avant une journée plus agitée mardi et, surtout, mercredi. Aucune impulsion n'est venue des Etats-Unis où les marchés étaient fermés pour cause de President's Day.

Sur le front macroéconomique, l'attention des investisseurs se concentrera cette semaine sur le procès-verbal (mercredi soir) de la dernière réunion du Fomc (principal comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis, ndlr), pour tenter de deviner le schéma des prochaines hausses de taux, a commenté Tina Teng, analyste chez CMC Markets. Le marché anticipe désormais pleinement des hausses de 25 points de base en mars et en mai, avec une probabilité élevée d'une décision similaire en juin, selon IG Market.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,09% à 11'266,68 points, avec un plus haut à 11'291,70 et un plus bas à 11'247,40. Le SLI a pris 0,14% à 1784,68 points et le SPI 0,06% à 14'500,09 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé et 16 reculé.

Le podium du jour se compose de Lonza (+1,7%), Credit Suisse (+1,5%) et Swiss Re (+1,4%).

Après les chiffres du réassureur, la semaine passée, plusieurs analystes ont revu leur copie, tous, sauf un, relevant l'objectif de cours, pour des recommandations entre "sell" et "buy". Celui qui a abaissé l'objectif est celui de Goldman Sachs, qui a aussi confirmé "sell". Vontobel a lui relevé l'objectif et confirmé "buy".

Les deux autres bancaires Julius Bär (+0,1%) et UBS (-0,3%) ont évolué diversement.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,3%) et Nestlé (+0,2%) ont soutenu l'indice, alors Novartis (-0,5%) a pesé.

Novartis a désigné le patron de Firmenich Gilbert Ghostine pour présider le futur conseil d'administration de Sandoz. L'entrée en fonction interviendra en 2024 lors que Sandoz aura été autonomisée. Le bâlois a par ailleurs inauguré son site de production de Schweizerhalle pour la fabrication de médicaments à base d'ARN. L'investissement de l'opération annoncée en septembre 2020 s'est monté à 70 millions de francs suisses.

Sika (+0,04%) a fait l'objet de divers commentaires élogieux après les chiffres du chimiste de la construction, mais des voix critiques se font aussi entendre sur une valorisation de l'action jugée onéreuse, voire surfaite. L'analyste de Kepler Cheuvreux par exemple a réduit sa recommandation à "hold" de "buy" tout en relevant l'objectif de cours et en biffant le titre de sa liste des meilleures idées de placement en Suisse. Le chimiste de la construction s'est certes maintenu sur la voie de la croissance l'an dernier, mais ses perspectives sont déjà largement intégrées dans le cours de son action, explique l'expert.

Straumann (+0,3%) publie ses résultats mardi et les analystes prévoient un bénéfice net de 484 millions de francs suisses pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards.

Il en ira de même, mercredi, pour Schindler (-0,4%) qui devrait, selon les analystes, afficher un bénéfice net de 649 millions de francs suisses pour des ventes de 11,2 milliards et des entrées de commandes de 11,8 milliards.

AMS Osram (-1,3%) a fini lanterne rouge, derrière Temenos (-0,9%) et Partners Group et Geberit (chacun -0,6%).

Temenos devait publier ses chiffres annuels après la clôture.

Sur le marché élargi, Sulzer (-0,9%) a payé au prix fort la guerre en Ukraine. Plombé par l'abandon de ses activités en Russie et en Pologne, le groupe industriel a vu son bénéfice se réduire à peau de chagrin l'an dernier, à 28 millions de francs suisses, contre 140,7 millions en 2021. Un dividende inchangé de 3,19 francs suisses par action sera toutefois proposé.

Le spécialiste de la cybersécurité Kudelski (-0,8%) a cédé ses activités Dvnor au suédois Pixio AB. Les détails de la transaction n'ont pas été divulgués.

rp/ol