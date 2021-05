Bourse Zurich: le SMI en forte hausse, nouveau sommet historique

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine raccourcie après le long week-end de Pentecôte sur une note nettement positive. Le SMI a laissé derrière lui son précédent sommet historique (11'270 en février dernier) et en a inscrit un nouveau à 11'305,74 points en clôture.

A New York, Wall Street gagnait aussi du terrain en matinée.

"Les prix des actions des géants boursiers sont montés hier, les taux obligataires à long terme sont de nouveau en baisse ce matin et Moderna a annoncé que son vaccin contre le Covid était à 100% efficace lors des essais cliniques sur des adolescents", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.

"Autrement dit, les acteurs du marché trouvent des raisons pour conserver la dynamique haussière", a-t-il ajouté.

Le SMI a terminé en hausse de 0,71% à 11'305,74 points, nouveau sommet historique en clôture, après un plus haut (historique en séance) à 11'332,09 et un plus bas à 11'258,80. Le SLI a gagné 0,80% à 1837,41 points et le SPI 0,75% à 14'562,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont progressé et 5 reculé et Swisscom a fini à l'équilibre.

Alcon et Swiss Life (chacun -0,75%) se partagent la lanterne rouge, derrière Zurich et Clariant (chacun -0,2%) et AMS (-0,1%).

Les deux valeurs du luxe Richemont (+3,2%) et Swatch (+3,1%) se sont disputés la première place du podium, laissant la médaille de bronze à Logitech (+2,8%).

Le groupe de luxe genevois a profité d'une série de relèvements d'objectif de cours, après avoir dévoilé vendredi des résultats annuels solides. Une étude de Vontobel sur ce secteur retenait également l'attention des intervenants. La banque zurichoise a relevé l'objectif de cours de Richemont et Swatch, confirmant respectivement "buy" et "hold". L'analyste a notamment souligné le potentiel du canal de distribution en ligne et salué le confortable matelas de 4 milliards d'euros du Genevois.

Pour l'horloger biennois, l'analyste préconise l'élaboration d'une ligne stratégique claire, sans laquelle le positionnement de Swatch sur le marché horloger helvétique risque de ne guère évoluer à moyen terme.

Les poids lourds Nestlé (+1,0%), Roche (+0,5%) et Novartis (+0,2%) ont fini dispersé dans le classement.

Lundi, l'agence de notation Fitch avait confirmé le rating de crédit long terme de Nestlé à "A+" et la perspective "stable. La note reflète l'attente d'une prestation opérationnelle stable de la part du géant de l'alimentaire.

Roche a décroché auprès de la Commission européenne une homologation pour deux combinaisons de Venclyxto (vénétoclax), avec les agents d'hypométhylation azacitidine ou décitabine. Ce feu vert s'applique pour le traitement de patients adultes atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA), inéligibles pour une chimiothérapie intensive.

Novartis a obtenu de l'autorité américaine de la santé FDA le statut de procédure accélérée pour son produit en développement sabatolimab (MBG453) qui pourrait à terme être utilisé dans le traitement des syndromes myélodysplasiques (MSD), un cancer du sang rare.

Les bancaires Julius Bär (+1,3%), UBS (+1,0%) et Credit Suisse (+0,9%) se sont bien défendues.

Credit Suisse poursuit ses efforts destinés à régler l'affaire Greensill, du nom de la société britannique de services financiers en faillite. Au 14 mai, la banque aux deux voiles affichait encore un montant de 5,9 milliards de dollars (5,3 milliards de francs suisses) investis dans les fonds dit Supply Chain Finance Funds (SCFF).

Sur l'indice élargi Idorsia (+1,8%) a obtenu l'homologation par la Commission européenne du Ponvory, développé contre la sclérose en plaques par son ancêtre Actelion. Le traitement avait déjà obtenu mi-avril le feu vert de l'agence sanitaire (FDA) aux Etats-Unis.

Hiag (+1,6%) a signé un bail de dix ans avec "une entreprise suisse leader dans le domaine de la livraison de gros" pour un site logistique à Brunegg, près de Lenzburg.

Sulzer (+1,2%) a indiqué qu'une séparation de la division Applicator Systems (APS) du reste du groupe représente une des options envisagées.

Siegfried (+0,9%) a été victime d'une cyberattaque, découverte dans la nuit de jeudi à vendredi par le système de surveillance. L'entreprise a immédiatement pris des mesures pour garantir la sécurité des collaborateurs et des installations et éviter des dommages supplémentaires, avait-elle indiqué dimanche.

Wisekey (-0,8%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec le fabricant de drones européen Parrot en vue d'établir de nouveaux standards de sécurité numérique pour ce type d'engins.

Poenina (-2,3% ou 1,20 franc) était traitée hors dividende de 2 francs suisses.

rp/lk