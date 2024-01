Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de lundi du bon pied, revigorée par la solide progression de Wall Street en fin de semaine dernière. Les résultats d'entreprises et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi devraient tenir les investisseurs en alerte.

La Bourse de New York a fini en forte hausse vendredi, l'indice S&P 500 dépassant un record de deux ans, tiré par la technologie, tandis que le Dow Jones est monté à un nouveau plus haut historique.

Les regards des intervenants restaient braqués sur les banques centrales. "Les données macroéconomiques de vendredi (dernier) sont une nouvelle preuve que l'écart se creuse entre la conjoncture américaine et le reste du monde développé", a souligné l'analyste Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Le moral des consommateurs américains a en effet retrouvé en janvier son plus haut niveau depuis près de deux ans et demi, selon l'estimation préliminaire publiée vendredi par l'Université du Michigan.

Ces "solides données économiques aux Etats-Unis sont venues tempérer les attentes d'une baisse des taux en mars par la Fed (Réserve fédérale)", mais cette dernière pourrait opter en mai pour une politique monétaire moins restrictive, a-t-elle ajouté dans un commentaire.

Dans la zone euro, la BCE prendra jeudi sa décision de politique monétaire. Frank Sohlleder d'Activtrades se demande si l'institut d'émission francfortois "va prendre la Réserve fédérale de court et annoncer une première baisse des taux", au vu d'un recul de l'inflation et du ralentissement économique sur le vieux continent.

A 9h04 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI progressait de 0,66% à 11'224,00 points, après avoir fini vendredi en baisse de 0,32%. Le SLI prenait 0,81% à 1775,38 points et le SPI gagnait 0,68% à 14'622,65 points.

La quasi totalité des valeurs vedettes a démarré la séance dans le vert, à l'exception notable Logitech (-0,1%). Les analystes de Kepler Cheuvreux ont relevé l'objectif de cours du fabricant de claviers et souris. Ce dernier publiera dans la nuit de lundi à mardi ses résultats au troisième trimestre de l'exercice décalé 2023/24 (clos fin décembre). Les analystes interrogés par l'agence AWP tablent sur un infime recul des ventes et de la rentabilité.

Lindt (bon de participation +0,2%) et Swiss Re (+0,3%) affichaient quant à eux les plus faibles progressions.

Le haut du tableau était dominé par Sandoz (+1,8%), UBS (+1,4%) et ABB (+1,4%). Le fabricant de médicaments génériques était recherché, après avoir annoncé le rachat du médicament Cimerli, un biosimilaire du produit Lucentis, à Coherus. Le spécialiste des génériques et biosimilaires prévoit un paiement anticipé de 170 millions de dollars en numéraire.

Sur le marché élargi, Autoneum (+2,3%) inversait la tendance négative d'avant-Bourse. L'équipementier automobile a profité l'an dernier de l'acquisition d'activités du concurrent allemand en faillite Borgers Automotive pour afficher une croissance de 27,6% à 2,30 milliards de francs suisses. L'industriel winterthourois laisse entrevoir une rentabilité opérationnelle dans le haut de la fourchette visée de 3,5% à 4,5%.

Belimo (-7,2%) baissait par contre fortement. Le fabricant de servomoteurs pour systèmes de ventilation a amélioré son chiffre d'affaires l'année dernière, malgré un environnement économique difficile marqué par l'inflation, le renchérissement du franc et la remontée des taux. Les chiffres clés sont quelque peu inférieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

al/rq