Zurich (awp) - La Bourse suisse avait perdu ses maigres gains de la matinée mardi à l'approche de la mi-journée. Après avoir démarré sur une note positive, le SMI des valeurs vedettes a glissé dans le rouge après une demi-heure d'échanges, pénalisé par ses poids lourds. Le marché demeurait toutefois attentiste avant un indicateur d'inflation crucial mercredi et le coup d'envoi de la saison des résultats jeudi.

La publication de l'inflation américaine (indicateur CPI) mercredi est attendue avec "impatience" et "crainte" selon John Plassard, de Mirabaud Banque. Les banquiers centraux ont réitéré la semaine passée leur discours offensif contre l'inflation, promettant de nouvelles hausses de taux en dépit des incertitudes sur la robustesse de l'activité économique.

Au chapitre macroéconomique, l'inflation est repartie à la hausse en Allemagne en juin, à 6,4% sur un an, compliquant la tâche de la Banque centrale européenne (BCE) dans sa lutte contre les prix élevés en zone euro. Au Royaume-Uni, le taux de chômage est reparti à la hausse à 4% fin mai, contre 3,8% sur les trois mois achevés fin avril.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) était quasiment à l'équilibre (-0,03%) à 10'919,04 points, alors que le Swiss Leader Index (SLI) grappillait 0,06% à 1714,37 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) reculait de 0,04% à 14'427,67 points. Sur les 30 principales cotations, 16 gagnaient du terrain et 14 en cédaient.

Sika (+2,6%) menait toujours le bal, devant Richemont (+1,4%), alors qu'AMS Osram, Straumann et Swatch (+1,2% chacun) ferraillaient pour la troisième place, sans nouvelle particulière.

A l'autre extrémité du tableau, VAT (-1,6%) tenait toujours la lanterne rouge, après une rétrogradation à "neutral" de "outperform" de la part d'Oddo BHF, qui a également revu son objectif de cours à la baisse.

Zurich Insurance (-1,0%) n'en menait pas large non plus, après un double coup de rabot de Barclays et Goldman Sachs, qui confirment respectivement "overweight" et "neutral". Kepler en revanche a dégradé sa recommandation à "hold" après "buy" et abaissé l'objectif de plus de 10% à 465 francs suisses.

Deutsche Bank a raboté son objectif de cours pour Julius Bär (-0,5%) dont elle continue de préconiser l'achat (buy).

Roche (-0,3%) a obtenu de la Commission européenne un feu vert à la commercialisation du Columvi (glofitamab) contre le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire. Le régulateur du Vieux continent a ainsi suivi la recommandation émise en avril par son principal comité consultatif et emboité le pas à l'Agence américaine du médicament (FDA) qui avait rendu la même décision mi-juin.

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,3%) et Novartis (-0,4%) plombaient également l'ambiance.

Sur le marché élargi, Sensirion dévissait de plus de 16,7% après avoir sabré d'un tiers ses objectifs annuels en matière de recettes et de moitié pour la rentabilité en raison de la détérioration des conditions de marché. La feuille de route à moyen et à long terme en revanche reste inchangée.

EFG International (+1,3%) s'est trouvé un nouveau responsable pour ses activités au Royaume-Uni en la personne de Christian Berchem. L'ancien responsable de la filiale britannique de Credit Suisse succédera en décembre à Richard Thomas à la tête d'EFG Private Bank Limited.

Stadler Rail (+0,3%) a décroché auprès de l'exploitant de lignes autour du Vésuve EAV une commande de jusqu'à 60 rames électriques à faible écartement. Un premier volet de ce nouveau contrat cadre porte sur la livraison d'ici mi-2026 et l'entretien pendant cinq ans de 16 trains.

L'assureur-maladie Visana a pris une participation de 11,1% dans le groupe de cliniques et hôpitaux privés Swiss Medical Network, propriété d'Aevis Victoria (+0,3%).

Perrot Duval (non traité) versera un dividende de 2 francs suisses par action au porteur au titre de l'exercice 2022/23 (clos fin avril), contre 4 francs suisses pour 2021/22, et ce malgré une nouvelle perte, certes résorbée mais moins qu'attendu.

buc/lk/jh