Bourse Zurich: le SMI en petite forme avant la Fed et la BNS

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi en légère hausse, poursuivant sur sa tendance modérément positive et avant les réunions de politiques monétaires de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque nationale suisse (BNS). Les marchés actions devraient être portés par le Nasdaq et le S&P 500 qui ont clôturé lundi soir sur de nouveaux records, dopés par la bonne santé des grandes valeurs technologiques.

La Fed termine mercredi soir sa réunion de deux jours et sera suivie jeudi par son homologue helvétique. Les analystes s'attendent globalement à un statu quo des instituts d'émission, malgré les craintes d'inflation. La Réserve fédérale américaine a d'ailleurs souligné qu'elle n'envisageait ni de toucher à ses taux bas, actuellement fixés dans une fourchette de 0% à 0,25%, ni de ralentir son programme de rachat d'actifs.

"Les indices européens devraient ouvrir en hausse ce matin dans le sillage des nouveaux records pour le S&P 500 et le Nasdaq à la veille de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) où Jerome Powell devrait annoncer qu'il ... n'annonce rien, en attendant les prochains rendez-vous d'août (Jackson Hole) ou de septembre (réunion de rentrée de la Fed)", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI s'apprêtait vers 08h15 à ouvrir en hausse de 0,35% à 11'908,30 points, après avoir clôturé la veille en progression de 0,21%, selon les indications préalables de la banque Julius Bär.

L'ensemble des valeurs vedettes s'inscrivaient dans le vert, dans une étroite fourchette de +0,2% à +0,4%, en l'absence d'annonces concrètes.

Roche (+0,7%) faisait néanmoins figure d'exception. Le groupe pharmaceutique a publié le programme de ses interventions au congrès annuel de l'Académie européenne de neurologie (AEN), qui se tiendra du 19 au 22 juin.

Les deux autres poids lourds de la cote, Novartis et Nestlé (tous les deux +0,2%), avançaient plus modestement.

Les bancaires s'inscrivaient dans le haut de la tendance avec Credit Suisse et UBS (chacun +0,4%).

L'actualité était un peu plus fournie sur le marché élargi, où Sulzer (+2,8%) accélérait plus franchement. Le groupe industriel a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours, que ce soit en termes d'entrées de commandes, de recettes ou de rentabilité opérationnelle.

Leonteq (+5,0%) était clairement plébiscité par les investisseurs. Le spécialiste des produits structurés anticipe un bénéfice net "record" au premier semestre.

Bossard (+1,7%) était quant à lui soutenu par un relèvement d'objectif de cours par Mirabaud Securities.

al/fr