Bourse Zurich: le SMI en petite forme avant les banques centrales

Zurich (awp) - Le Bourse suisse devrait ouvrir en petite hausse lundi, en entame d'une semaine marquée par les banques centrales. Outre la très attendue Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, la Banque nationale suisse (BNS), la Banque d'Angleterre et son homologue du Japon doivent annoncer jeudi leurs décisions en matière de politique monétaire.

Face à une forte inflation, la Fed devrait augmenter ses taux directeur de 0,75 point de pourcentage, après les avoir déjà relevé d'autant lors de sa précédente réunion de fin juillet.

La Banque d'Angleterre a quant à elle décalé d'une semaine son annonce, en raison de la période de deuil national observé au Royaume-Uni après le décès de la reine Elizabeth II. L'institut d'émission d'outre-Manche publiera donc sa décision jeudi, le même jour que la BNS qui devrait mettre fin à plus de sept ans de taux négatifs.

"Après avoir emmergé de leur sonmmeil profond, les banques centrales se surpassent en mesures", ont indiqué les analystes de Raiffeisen dans un commentaire. Selon ces derniers, la normalisation des taux par la BCE "a donné plus de marge de manoeuvre à la BNS pour sa réunion" de jeudi.

Vers 08h04 à la Bourse suisse, l'indice vedette SMI montait de 0,14% à 10'624,97 points, après avoir clôturé vendredi en forte baisse de 1,27%.

La grande majorité des valeurs vedettes se trouvait dans le rouge, à l'exception des deux titres pharmaceutiques Novartis et Roche (tous les deux +0,5%). Ce dernier a décroché auprès de la Commission européenne une homologation pour le Vabysmo dans la lutte contre l'oedème maculaire diabétique (OMD) et la dégénérescence maculaire diabétique (DMLAn).

Sandoz, filiale de Novartis, a pour sa part obtenu des résultats positifs pour son biosimilaire du dénosumab, destiné à traiter l'ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les hommes.

Le troisième poids lourd Nestlé (-0,04%) faisait quasiment du surplace.

Les autres titres affichaient des replis autour de 0,1%, à l'instar des bancaires UBS et Credit Suisse et des cycliques ABB et Geberit. Selon l'agence Bloomberg, Credit Suisse envisagerait de reprendre le nom First Boston pour sa divisions banque d'affaires.

Sur le marché élargi, Emmi (+1,5%) dénotait. Le transformateur laitier va embaucher au 1er janvier 2023 au poste de directeur financier Sacha Gerber, actuel responsable des cordons de la bourse de Calida (pas de cours avant-Bourse). Emmi a également confirmé sa feuille de route stratégique à court comme à moyen terme.

al/vj