Bourse Zurich: le SMI en rouge et sous les 11'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mardi, dans le sillage de Wall Street. Le SMI a connu une séance en dents de scie autour de la barre des 11'100 points, un niveau sous lequel il a terminé. La dernière assemblée générale de Credit Suisse a retenu l'attention.

A New York, Wall Street cédait un peu de terrain en matinée après des indicateurs américains mitigés et alors que les cours du pétrole se stabilisaient.

La publication d'un indicateur du marché du travail a montré que les emplois à pourvoir aux Etats-Unis sont tombés sous la barre des 10 millions en février, bien en dessous des prévisions. L'enquête Jolts du département du Travail a révélé que 9,93 millions de postes sont à pourvoir, soit 632'000 de moins qu'en janvier et leur plus bas niveau depuis mai 2021.

Ce chiffre indique que le marché de l'emploi se refroidit, un objectif recherché par la Réserve fédérale américaine (Fed), car cela implique moins de tensions sur les salaires et donc moins d'inflation.

Les indices sont passés momentanément dans le vert à la publication de cette enquête, car les investisseurs voient dans ce ralentissement du marché du travail l'opportunité pour la Fed de bientôt faire une pause dans ses hausses de taux. Ils se sont ensuite à nouveau rétractés avec la publication des commandes industrielles, qui ont faibli plus fortement qu'attendu en février à -0,7%, après déjà un recul de 2,1% en janvier, selon le ministère du Commerce.

Le SMI a terminé en recul de 0,18% à 11'073,48 points, avec un plus bas à 11'064,44 et un plus haut à 11'124,14. Le SLI a cédé 0,21% à 1745,82 points et le SPI 0,22% à 14'490,73 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Sonova (+1,3%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Swiss Re (+1,0%) et Swiss Life, Logitech et Credit Suisse (tous +0,9%).

UBS (+0,2%) a gagné un peu de terrain, Julius Bär (-1,0%) en a perdu.

Acteurs de l'ultime assemblée générale de la banque aux deux voiles, une vingtaine d'actionnaires ont exprimé leur colère et leur désarroi, se penchant notamment sur les déboires du numéro deux bancaire helvétique depuis la crise financière de 2008. Plusieurs ont rappelé les problèmes à répétition de la banque d'affaires et les rémunérations astronomiques des dirigeants successifs.

Les petits actionnaires ont également critiqué l'utilisation du droit d'urgence par la Confédération dans le cadre de la reprise du Credit Suisse par UBS. L'un d'entre eux, reprochant la mauvaise communication de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) a exigé du régulateur qu'il verse 30 milliards de francs suisses de compensation aux actionnaires.

Les actionnaires de la banque aux trois clés se réunissent pour leur part mercredi.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,7%) a pesé sur l'indice sur l'indice. Roche (+0,2%) et Novartis (+0,5%) ont légèrement progressé.

Sika (-3,0%) a fini lanterne rouge, derrière AMS Osram (-2,7%) et Adecco (-1,4%).

Jefferies a abaissé l'objectif de cours de Sika et confirmé "buy". Le chimiste de la construction a déjà indiqué que le premier trimestre 2023 serait sans doute le plus difficile de l'année en raison d'une base de comparaison élevée, mais aussi de tendances exigeantes sur des marchés importants, a commenté l'analyste.

Sur le marché élargi, la société biotechnologique Addex (+2,5%) a fait état de données démontrant l'efficacité de son médicament en développement dipraglurant pour les symptômes non-moteurs chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.

Le distributeur de logiciels et de services informatiques Softwareone (+1,5%) a annoncé la nomination de Brian Duffy au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions en mai.

Leclanché (+2,7%) a décroché une commande pour équiper des ferries hybrides de ses systèmes de batteries. Le montant de la commande n'a pas été précisé.

Wisekey (-1,0%) a convoqué pour le 27 avril une assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la rémunération des actions et des certificats de dépôt (ADS) de sa filiale Sealsq.

Le gestionnaire de brevets Relief Therapeutics (-1,5%) soumettra à ses actionnaires un regroupement des actions dans un ratio de 400 à 1 en vue d'une potentielle cotation sur l'indice Nasdaq.

Barry Callebaut (-1,1%), Jungfraubahn (-1,4%) et Romande Energie (+0,4%) dévoilent mercredi des résultats semestriels pour le premier semestre et annuels pour les deux autres.

Inficon (-0,1% ou -1 franc) et Forbo (-2,0% ou -26 francs suisses) étaient traités hors dividende de respectivement 18 francs suisses et 23 francs suisses.

