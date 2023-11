Zurich (awp) - La Bourse suisse a cédé du terrain jeudi. Après un début de séance mitigé, le SMI a rapidement glissé sous la barre des 10'700 points et a terminé au plus bas du jour. Selon des experts, les investisseurs ont pris leurs bénéfices après les récentes progressions.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée.

Le département du Travail a dévoilé des demandes hebdomadaires d'allocations d'emplois en plus forte hausse qu'attendu. "La leçon qu'il faut en tirer est que cela convient à la Fed, dont le scénario préféré serait de voir une détente du marché de l'emploi", ce qui aide dans la lutte contre l'inflation, a indiqué Patrick O'Hare de Briefing.com.

Le SMI a terminé en recul de 0,61% à 10'643,07 points, plus bas du jour et avec un plus haut à 10'722,06 peu après l'ouverture. Le SLI a cédé 0,56% à 1689,81 points et le SPI 0,58% à 14'014,24 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont reculé et neuf avancé.

Le podium du jour se compose du bon Lindt (+1,4%), VAT Group (+1,2%) et Swisscom (+0,8%).

A l'autre extrémité du tableau, Swatch (-2,1%) a hérité de la lanterne rouge, derrière Richemont et Alcon (-1,8% chacun).

Le producteur de consommables et de dispositifs chirurgicaux ophtalmiques avait déjà lâché 5,4% mercredi dans la foulée de la publication la nuit précédente de ses résultats au troisième trimestre. JPMorgan et Research Partners ont abaissé l'objectif de cours tout en confirmant leur recommandation d'achat.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-1,0%) a pesé sur l'indice, alors que Novartis (-0,5%) et Roche (bon -0,5%, porteur +0,1%) ont mieux résisté.

Roche a annoncé le lancement d'un test de dépistage pour le virus de l'hépatite E (VHE).

Zurich Insurance (-0,5%) a réaffirmé sa feuille de route à moyen terme à l'occasion de sa journée des investisseurs à Londres. La multinationale table toujours sur une croissance du bénéfice par action de 8% d'ici 2025 et promet d'augmenter continuellement le dividende.

Sur le marché élargi, Baloise (-2,4%) a enregistré sur les neuf premiers mois de 2023 un volume d'affaires en infime croissance, progressant dans l'activité dommages et accidents mais reculant dans les affaires vie.

Le développeur de logiciels bancaires Crealogix (+17,5% à 58,50 francs suisses) est la cible d'une offre d'achat par Vencora UK Limited. Le concurrent britannique propose 60 francs suisses par action, valorisant la société à 84,3 millions de francs suisses. L'opération est soutenue de manière "unanime" par le conseil d'administration.

EFG International (+2,6%) a poursuivi sa solide croissance après dix mois en 2023. Améliorant sa performance opérationnelle, le gestionnaire de fortune zurichois a dégagé un bénéfice net dépassant les 240 millions de francs suisses, en hausse de plus de 38 millions au regard des 202,4 millions engrangés sur l'ensemble de 2022. Le groupe a annoncé un programme de rachat de jusqu'à 3 millions de ses titres.

Les actionnaires de One Swiss Bank (+5,3%) ont "largement" approuvé en assemblée générale extraordinaire la décotation de l'établissement genevois. La demande de décotation sera soumise prochainement à Swiss Swiss Exchange. L'opération est attendue au plus tôt à la fin du premier trimestre 2024. L'entreprise étudie la possibilité d'un négoce du titre sur une plateforme de gré à gré (OTC).

L'américain TE Connectivity est en possession de 89,1% du capital-actions et des droits de vote du fabricant de composants électriques et électroniques Schaffner (+0,8% à 504 francs suisses), selon l'annonce définitive du résultat intermédiaire de l'offre publique d'achat. L'acheteur proposait 505 francs suisses par nominative.

rp/buc