Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi, après deux séances de progression. Le SMI a évolué en rouge et en dents de scie durant toute la journée, dans une fourchette étroite d'une cinquantaine de points, parvenant à se maintenir au-dessus de la barre symbolique des 11'400 points. La saison des résultats s'est poursuivie au niveau des entreprises du marché élargi.

A New York, Wall Street reculait en matinée, prudente avant les résultats du géant Nvidia et le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les "minutes" devraient donner plus de précisions sur l'état d'esprit des membre de la Réserve fédérale qui ont maintenu les taux au jour le jour à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

La prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine est prévue le 20 mars et désormais quasiment plus personne ne compte sur une baisse du coût du crédit ce jour-là: le taux de probabilité n'est plus que 6%, selon l'outil CME Fedwatch calculé sur les contrats à terme. Il y a encore un mois, le marché estimait à une chance sur deux la probabilité d'une baisse des taux dès mars.

Le SMI a terminé en repli de 0,25% à 11'428,74 points, avec un plus bas à 11'407,67 points en phase d'ouverture et un plus haut à 11'454,22 points. Le SLI a cédé 0,20% à 1850,52 points et le SPI 0,23% à 14'913,69 points. sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Holcim et Kühne+Nagel (chacun +1,4%) se partagent la plus haute marche du podium, devant Sika (+1,1%) et Zurich Insurance (+0,7%).

Après les récents chiffes du chimiste de la construction, deux analystes ont abaissé l'objectif de cours et deux l'ont relevé, pour des recommandations entre "neutral" et "buy". Selon l'un d'entre eux, si la direction s'est montrée confiante et prévoit une croissance plus rapide que le marché en monnaies locales courant 2024 après un exercice 2023 compliqué, il faudra attendre le second semestre pour une reprise des volumes.

L'assureur zurichois a eu les faveurs de la cote la veille de ses résultats annuels. Les analystes du consensus AWP tablent en moyenne sur un résultat opérationnel en hausse à 7,2 milliards de dollars et un bénéfice net qui devrait progresser à 4,9 milliards.

Vontobel a relevé l'objectif de cours d'UBS (+0,4%) et maintenu "buy". L'acquisition de Credit Suisse s'avère très avantageuse pour la banque aux trois clés: l'entité combinée est beaucoup plus grande, présente un meilleur mix d'activités et la diversification régionale est plus large, a relevé l'analyste qui note toutefois qu'il reste encore beaucoup à faire avant de pouvoir convaincre les investisseurs que les objectifs à long terme sont à portée de main.

Straumann (-1,4%) a terminé lanterne rouge, derrière Richemont et le bon Lindt (chacun -1,3%), ainsi que Swiss Re et Novartis (chacun -0,8%).

Nestlé (-0,5%) dévoilera ses résultats jeudi. Les analystes prévoient une croissance organique de 7,3%, pour un chiffre d'affaires de 93,34 milliards de francs suisses et un bénéfice net de 12,15 milliards.

Par ailleurs, l'ONG Foodwatch a porté plainte contre Nestlé Waters, filiale du géant veveysan, au Tribunal judiciaire de Paris pour neuf infractions. Elle lui reproche d'avoir traité illégalement ses eaux en bouteille et de les avoir vendues sans en informer les consommateurs.

Le troisième poids lourd, Roche (bon-0,6%, porteur -0,5%) a également cédé du terrain.

Sur le marché élargi, le gestionnaire de fortune zurichois EFG International (+1,5%) a vu son bénéfice net bondir l'année dernière. Il a enflé de moitié à 303,2 millions de francs suisses, tandis que le produit d'exploitation a augmenté de 12,7% à 1,43 milliard. Le conseil d'administration proposera un dividende en hausse de 22,2% à 0,55 francs suisses par titre.

La société immobilière Novavest (+0,3%) a confirmé sa perte nette de 4 millions de francs suisses pour 2023 annoncée le mois dernier. Les actionnaires se verront proposer un dividende réduit à 1,25 franc par action.

Son homologue Zug Estates (+2,0%) a fait état d'un bénéfice net affaibli en 2023. La direction reste tout de même confiante pour l'exercice en cours. Les actionnaires se verront proposer un dividende porté à 44 francs suisses par action de série B, contre 41 francs suisses un an plus tôt.

Cembra Money Bank (-0,7%), Feintool (+0,2%), Kudelski (-14,9%) et Medmix (-0,5%) dévoileront jeudi leurs résultats annuels.

