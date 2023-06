Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Après avoir ouvert en rouge, le SMI est rapidement remonté au-dessus de l'équilibre et a évolué au-dessus de la barre des 11'200 points jusqu'en début d'après-midi, avant de reperdre son élan et de se rapprocher de l'équilibre alors que Wall Street ouvrait en repli avant de remonter jusqu'à un plus haut du jour et de finir un peu en dessous.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée se dirigeant vers une perte hebdomadaire pour la première fois depuis cinq semaines.

La semaine a été marquée par les déclarations au Congrès de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine (Fed), avertissant que d'autres hausses des taux sont attendues cette année pour juguler l'inflation, ce qui a un peu refroidi les investisseurs.

Les inquiétudes sont aussi venues de l'Europe où plusieurs banques centrales ont resserré la vis, notamment la Banque d'Angleterre qui a surpris les marchés en relevant les taux d'un demi-point de pourcentage pour contrer l'inflation la plus tenace des pays du G7 (8,7% sur un an) et la Banque nationale suisse (BNS) qui a relevé son taux de 25 points de base à 1,75%.

"Il y a eu une inquiétude constante au sujet d'une récession potentielle aux Etats-Unis qui serait juste au coin de la rue depuis 18 mois. Mais il semble qu'il y ait plus à craindre en Europe", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

"L'inflation reste trop élevée, incitant les banques centrales à resserrer davantage leurs politiques monétaires et potentiellement pour plus longtemps. Cela, à son tour, assombrit les perspectives économiques du continent", a ajouté l'analyste.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,34% à 11'221,22 points, avec un plus haut à 11'263,74 et un plus bas à 11'175,05. Le SLI a avancé de 0,29% à 1745,74 points et le SPI a pris 0,42% à 14'775,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont progressé et 11 reculé.

La volatile AMS Osram (-2,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Partners Group (-2,1%) et Temenos (-1,5%).

Les bancaires Julius Bär (-0,8%) et UBS (-0,6%) ont également abandonné du terrain.

De l'autre côté, Givaudan (+1,4%) précède le bon Schindler et Sika (chacun +1,2%) et Swisscom et Swiss Re (chacun +0,9%) en tête du classement.

UBS a abaissé l'objectif de cours de l'action du géant genevois des parfums et arômes et confirmé sa recommandation "sell". L'analyste s'attend toujours à une évolution négative des volumes au premier semestre, quand bien même des réductions de coûts et un mix de produits favorable devraient soutenir la marge brute d'exploitation (Ebitda). Il anticipe désormais une croissance organique de 2,9% - contre 4,2% auparavant - ce qui est inférieur à la fourchette à moyen terme de 4 à 5% visée par le groupe verniolan. Selon lui, les investisseurs s'intéresseront à l'évolution de la demande sur les marchés finaux, mais aussi aux avancées en matière d'économies et de liquidités.

Des membres des organes dirigeants du fabricant d'ascenseurs et escaliers mécaniques procèdent ces derniers temps à des achats de titres. La veille, SIX a fait état d'une transaction pour un montant de 31,2 millions de francs suisses. Depuis le début de l'année, les achats par des administrateurs et/ou des membres de la direction du lucernois totalisent près de 64,2 millions et les cessions 9,1 millions.

Les poids lourds Novartis (+0,7%), Roche et Nestlé (chacun +0,5%)ont soutenu l'indice.

Sarepta, partenaire du dernier nommé contre la myopathie de Duchenne (DMD), a décroché aux Etats-Unis un feu vert pour sa thérapie génique Elevidys (délandistrogène moxéparvovec-rokl) dans cette indication. Le produit a bénéficié d'une procédure d'homologation accélérée, la MD constituant une menace pour la vie des patients contre laquelle les options thérapeutiques étaient limitées.

Sur le marché élargi, Relief Therapeutics (-0,3%) a levé 5 millions de francs suisses dans le cadre d'un placement privé de titres auprès d'un investisseur non identifié dans le domaine de la santé, et annoncé dans la foulée un partenariat de distribution avec la World orphan drug alliance (Woda) pour distribuer le PKU Golike de sa filiale tessinoise Applied Pharma Research (APR) au Moyen-Orient.

Les actionnaires de Züblin (-0,7%) ont intronisé un nouveau président en la personne de Markus Wesnitzer, qui siège au conseil d'administration depuis 2006, en remplacement de Wolfgang Zürcher, dont le départ avait été annoncé mi-mai.

rp/rq