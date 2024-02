Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait de manière latérale à l'approche de la mi-journée jeudi. Les données de l'inflation américaine, à peine ingurgitées, sont déjà digérées, les investisseurs se concentrant sur les résultats d'entreprises, plutôt florissants.

Au vu de la croissance économique robuste aux Etats-Unis, "presque plus personne ne craint une récession", a souligné CMCMarkets dans un commentaire. Cet après-midi seront dévoilées les ventes au détail outre-Atlantique. "Après un mois de décembre fort, les attentes pour janvier sont faibles". Si jamais les chiffres devaient être soutenus, il y aurait d'abord "un choc", la Fed se voyant confortée dans sa politique "stoïque" vu que les consommateurs dépensent de l'argent, ce qui revient aux entreprises.

Les investisseurs se concentreraient plutôt sur la croissance et les bénéfices des entreprises, plutôt que sur les considérations de politique monétaire, "qui ont perdu leur force de frappe sur les marchés boursiers".

La production industrielle en janvier aux Etats-Unis sera aussi connue cet après-midi.

Le Royaume-Uni est entré en récession au deuxième semestre de l'an dernier, les taux d'intérêt élevés et l'inflation ayant mis sous pression les finances des ménages et des entreprises. "Beaucoup craignaient que la situation soit bien pire au moment du relèvement des taux", a commenté Craig Erlam d'Oanda.

En Suisse, l'indice des prix à la production et à l'importation - qui donne une indication de l'inflation au premier stade de la commercialisation des biens et des produits - a poursuivi son recul en janvier, soutenu par les baisses de tarifs des hydrocarbures.

A 10h50, le SMI ralentissait, gagnant seulement 0,22% à 11'238,41 points. Le SLI progressait de 0,34% à 1826,82 points et le SPI 0,31% à 14'729,05 points. Sur les trente principales valeurs, 20 évoluaient dans le vert et dix dans le rouge.

Sur le podium, Julius Bär gagnait 4,3%, devant les deux valeurs du luxe Swatch Group (+1,4%) et Richemont (+1,2%). Le géant genevois du luxe a vu Kepler Cheuvreux relever son objectif de cours à 150 francs suisses (contre 140 francs suisses) et maintenir la recommandation à "buy". L'analyste en charge salue la performance dans la joaillerie et estime que le propriétaire de Cartier devrait faire mieux que ses concurrents.

Le bon Schindler prenait 1,1% au lendemain de sa copie annuelle. Les recettes et les marges du constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques se sont améliorées l'an dernier, lui permettant de dégager un bénéfice en hausse de plus de 40%. Dans la foulée, Barclays, Oddo BHF et UBS ont relevé leur objectif de cours.

Deux poids lourds de la cote buvaient la tasse, Novartis cédant 0,2% et le bon Roche 0,4%, quand Nestlé grappillait 0,3%.

Givaudan (-1%) écopait de la lanterne rouge.

Sur le marché élargi, Huber&Suhner s'envolait de 2,1%. Le spécialiste appenzello-zurichois de la connectique a décroché mercredi un contrat-cadre avec la Deutsche Bahn (DB) pour l'internet dans ses trains ICE. Le contrat s'étend sur plusieurs années et représenterait une cinquantaine de millions de francs suisses.

DocMorris (+0,9%) a fait savoir que sa filiale Teleclinic a noué un partenariat avec l'Allegemeiner Deutscher Automobil Club (Adac), le plus important groupement d'automobilistes en Allemagne.

La BC de Bâle (stable) a enregistré de solides résultats l'année dernière et un dividende relevé. La Banque cantonale de Thurgovie (TKB) (stable) a aussi profité du relèvement des taux d'intérêts et propose d'augmenter la redistribution aux actionnaires.

Phoenix Mecano perdait 0,7%, après des recettes et des entrées de commandes en retrait l'an dernier. L'entreprise a tout de même amélioré son bénéfice.

Softwareone reculait de 1,4%. Le spécialiste nidwaldien des logiciels et des services a renoué avec les chiffres noirs l'an dernier. Le versement d'un dividende augmenté de 1 centime à 36 centimes par action est proposé.

ck/vj/rr/fr