Bourse Zurich: le SMI entame la dernière séance de la semaine en repli

Zurich (awp) - Poursuivant son déclin de la veille, la Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine en repli, en dépit de la clôture favorable de Wall Street jeudi. Dans le doute après la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs attendront avant le week-end la signature par le président américain Joe Biden du colossal plan de relance de 1900 milliards de dollars.

Jeudi soir, les principaux indices américains ont fini en hausse, dans le sillage du rebond des valeurs technologiques ainsi que d'un short squeeze massif. Affichant un 5e jour de progression, le Dow Jones a marqué un nouveau plus haut historique, tout comme le S&P 500.

Après un début de séance en baisse de 0,25%, l'indice SMI accentuait quelque peu son repli, notant vers 09h06 à 10'847,38 points, soit un repli de 0,33%. Le SLI abandonnait dans le même temps 0,36% à 1756,78 points et l'indicateur élargi SPI 0,38% à 13'631,18 points.

Sur les trente valeurs vedettes de la cote, seules cinq s'affichaient en zone verte, les 25 autres subissant une contraction. En haut de tableau, Richemont (+0,7%) s'installait sur la plus haute marche du podium, devant Alcon (+0,6%) - UBS ayant sensiblement remonté son objectif de cours du titre du fabricant de produits ophtalmiques - et l'horloger biennois Swatch Group (+0,3%).

Alors que Novartis (-0,04%) demeurait quasiment à l'équilibre, les deux autres plus grosses capitalisations du marché helvétique, Roche (-0,1%) et surtout Nestlé (-0,6%), offraient une résistance moins vive.

De peu dans le rouge, Lonza (-0,04%) a annoncé l'extension de sa collaboration avec Altimmune pour son vaccin contre la Covid-19, AdCovid, administré par spray nasal. Le groupe bâlois, qui dispose d'un site de production à Viège, en Valais, compte mettre en service une unité de fabrication pour la production clinique et commerciale d'AdCovid près de son usine de Houston, dans l'Etat américain du Texas.

Côté perdants, Credit Suisse dégringolait de 3,7%, alors que Goldmann Sachs a abaissé la recommandation du titre du numéro deux bancaire helvétique, décrochant de loin la lanterne rouge, derrière la toujours volatile AMS (-2,3%) et Straumann (-0,9%).

Alors que l'ensemble des valeurs financières perdaient du terrain, Zurich Insurance (-0,2%) a publié son rapport annuel et fait part de l'intention de l'administrateur Jeffrey Heyman de renoncer à solliciter un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. UBS (-0,03%) se montrait plus solide.

Sur le marché élargi, Bachem décollait de 8,8%. Le chimiste bâlois a fait fi de la pandémie de Covid-19 pour finir l'exercice 2020 sur des résultats en forte hausse à tous les niveaux et supérieurs aux prévisions. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires de relever le dividende.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich progressait de 0,9%. L'exploitant de l'aéroport de Kloten a plongé dans le rouge l'an dernier, essuyant une perte nette de 69,1 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 309,1 millions en 2019. Mais la performance s'est révélée nettement supérieure aux attentes.

Plus gros perdants du début de séance, le producteur de puces et capteurs de communication et de géolocalisation U-blox (-9,4%) buvait la tasse, après avoir essuyé l'an dernier une perte nette dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe se déclare cependant optimiste pour l'année en cours.

vj/lk