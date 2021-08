Bourse Zurich: le SMI entame la semaine dans le vert

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Après avoir ouvert en nette hausse, le SMI a rapidement perdu son élan, jusqu'à un plus bas du jour en début de matinée. Il s'est ensuite bien repris et a fini largement au-dessus de la barre symbolique des 12'400 points, s'étant approché à moins de dix points de celle des 12'500 en fin de séance.

A New York, Wall Street avait aussi entamé la semaine du bon pied et progressait en matinée.

"La plupart des actifs sont en rebond ce matin, cela inclut les matières premières, les cryptomonnaies et l'euro", a commenté Patrick O'Hare de Briefing, soulignant que les investisseurs étaient incités à Wall Street à "acheter à la baisse" alors que les trois indices sont restés négatifs sur la semaine.

Les investisseurs vont guetter le discours du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, vendredi lors de la conférence de Jackson Hole (Wyoming). "Il n'est pas certain qu'il y aura de l'action au cours du symposium économique de Jackson Hole, mais s'il y en a, c'est Jerome Powell qui en détient la clé", a estimé M. O'Hare.

"Il prononcera un discours vendredi et les participants au marché attendent avec impatience de savoir s'il va distiller des indices à propos du calendrier de la réduction des achats d'actifs", a ajouté l'analyste.

Le SMI a terminé en hausse de 0,49% à 12'476,87 points, avec un plus haut à 12'490,51 et un plus bas à 12'423,73. Le SLI a gagné 0,65% à 2022,47 points et le SPI 0,44% à 15'988,63 pointa. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé, deux reculé et Roche et Straumann ont fini à l'équilibre.

La Banque cantonale de Zurich a rétrogradé Straumann à "pondérer au marché" de "surpondérer". Le spécialiste des implants dentaires des fondamentaux intacts et les récents résultats indiquent que le passage à vide engendré par la pandémie de coronavirus n'a pas généré de dégâts durables. La hausse de 60% du cours depuis la dernière révision explique la rétrogradation.

Nestlé (-0,2%) et Sonova (-0,03%) sont les deux perdants du jour.

Nestlé procède à une vaste modernisation de son centre de recherche et de développement (R&D) à Singapour, qui souffle cette année sa 40e bougie. Ce dernier abritera entre autres des laboratoires de dernière génération, des cuisines expérimentales, des espaces de tests et d'évaluation sensorielle, ainsi que le pôle de recherche fondamentale du groupe. Le montant d'investissement n'a pas été précisé.

Le troisième poids lourd, Novartis (+0,6%) a gagné du terrain.

Lonza (+0,6%) veut renforcer ses capacités de production en Chine avec une nouvelle ligne sur son site de Guangzhou. L'installation devrait être opérationnelle dès 2022 et créer environ 150 nouveaux emplois. Le montant de l'investissement n'est pas divulgué.

A l'autre bout, le podium du jour se compose de Richemont (+%), AMS (+%) et Swatch (+%). Les valeurs du luxe sont remontées après avoir été passablement chahutées ces derniers temps.

Les bancaires Credit Suisse (+0,9%), UBS (+0,5%) et Julius Bär (+0,4%) ont également pris de l'altitude.

Clariant (+0,8%) a racheté les 70% restants du brésilien Beraca pour en devenir l'unique propriétaire. Le chimiste détenait une participation de 30% depuis 2015 dans ce spécialiste des composants pour produits de soin corporel. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Sur le marché élargi, Cembra Money Bank (-31%) s'attend à un bénéfice en baisse de 10 à 15% en raison de la fin de sa collaboration avec Banque Migros, qui a décidé d'émettre elle-même sa carte de crédit Migros Cumulus. Le partenariat sera terminé en juin 2022.

Bank Linth (-0,4%) a profité au premier semestre de l'accélération des recettes pour soigner sa rentabilité. La direction anticipe pour la suite de l'exercice une poursuite de la croissance.

Le spécialiste des portes et serrures Dormakaba (+2,5%) s'est emparé du groupe de sociétés Australian Reliance Doors et Best Doors Australia pour un montant non divulgué. L'entreprise de Rümlang s'étend ainsi dans le domaine de l'automatisation des portes et dans l'habitat résidentiel.

Aluflexpack (+0,3%) a enregistré un bénéfice net multiplié par plus de quatre au 1er semestre, à 12,7 millions de francs suisses. La direction a confirmé les objectifs annoncés en mars pour l'ensemble de l'exercice 2021. En début d'année prochaine, le chef des finances Johannes Steurer prendra les rênes de l'entreprise.

