Bourse Zurich: le SMI entame la semaine en rouge, plombé par ses poids lourds

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé lundi. Le SMI, qui avait encore fait quelques brèves percées dans le vert jusqu'en fin de matinée, a par la suite nettement fléchi et a terminé largement sous la barre des 10'800 points. L'indice vedette de SIX a été plombé par le repli de ses trois poids lourds.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée à la veille des élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

"Les élections américaines de mardi vont détourner en partie l'attention des investisseurs qui sont focalisés sur la politique monétaire de la Réserve Fédérale", a relevé Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Ces élections vont déterminer l'équilibre des pouvoirs au Congrès. Et, après une campagne acharnée centrée sur l'inflation, les républicains se montrent de plus en plus confiants dans leurs chances de priver Joe Biden de ses majorités au Parlement.

"Les élections de demain pourraient voir un changement du contrôle de l'une ou des deux chambres du Congrès par les partis, ce qui aura probablement un impact sur les dépenses budgétaires à l'avenir", ont souligné les analystes de Wells Fargo.

Sur le front économique, les investisseurs vont surtout guetter l'indice des prix à la consommation (CPI) jeudi. Les analystes prévoient encore une hausse mensuelle de 0,5% pour octobre après +0,6% le mois d'avant.

En Suisse, le taux de chômage est resté stable à 1,9% en octobre. En revanche, le nombre de faillites enregistrées a continué d'augmenter le mois dernier, après deux années où les crédits Covid ont soutenu les entreprises en difficultés.

Le SMI a terminé en baisse de 0,35% à 10'750,39 points, avec un plus bas à 10'712,88 points et un plus haut à 10'806,62 points. Le SLI a grignoté 0,09% à 1627,37 points et le SPI a cédé 0,16% à 13'735,72 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 11 ont reculé et 19 avancé.

Le trio des plus gros perdants se compose de Credit Suisse (-2,8%), Swiss re (-1,1%) et Nestlé (-1,0%).

Baader Europe a baissé la recommandation pour l'action de la banque aux deux voiles à "sell" de "buy". L'analyste rappelle que les chiffres du 3e trimestre étaient de nouveau catastrophiques. Il a ajusté ses estimations, notamment en raison de la réorganisation et l'augmentation de capital annoncés par de la banque.

Roche et Novartis (chacun -0,7%) ont aussi pesé sur l'indice. Filiale de Novartis en voie d'autonomisation, Sandoz, revoit à la hausse son budget pour l'extension de ses capacités de production d'antibiotiques en Europe. Le spécialiste de génériques et biosimilaires entend désormais débourser jusqu'à 250 millions d'euros contre 200 millions annoncé précédemment.

Les deux autres bancaires UBS (+0,5%) et Julius Bär (+1,3%) ont gagné du terrain.

Le géant de la prévoyance professionnelle et privée Swiss Life (-0,4%) fera mercredi le point sur son volume d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année. Les analystes du consensus AWP tablent sur des revenus des primes de 15,1 milliards de francs suisses.

La volatile AMS Osram (+4,9%) précède Logitech (+4,3%) et VAT (+3,2%) sur le podium du jour.

SGS (+0,5%) a annoncé une acquisition à Bucarest, où il s'empare d'Industry Lab, amenée à renforcer son portefeuille de services d'analyses pour le marché alimentaire roumain. Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Swisscom (+1,0%) a gagné du terrain après que Credit Suisse a relevé sa recommandation à "neutral" de "underperform" et augmenté l'objectif de cours, s'appuyant sur les revenus stables et le faible niveau d'endettement de l'entreprise de télécoms.

Sur le marché élargi, DKSH (+1,5%) a acquis deux nouvelles marques de médicaments en Asie-Pacifique, qui génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 millions de francs suisses. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

La société immobilière Allreal (+0,4%) prévoit la construction d'un lotissement de 19 maisons à Zumikon, dans le canton de Zurich, pour un volume d'investissement d'environ 40 millions de francs suisses.

rp/al