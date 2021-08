Bourse Zurich: le SMI entame la semaine sur de nouveaux records

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied. Le SMI a pour la première fois franchi la barre symbolique des 12'300 points et terminé au-dessus, inscrivant au passage de nouveaux records en séance et en clôture. L'indice vedette de SIX, tout comme le SLI des 30 "blues chips", a été soutenu par ses poids lourds, pharma Roche en tête.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée suite aux records de vendredi dans le sillage des bons chiffres de l'emploi américain.

"Encore une fois, presque tout tourne autour du variant Delta et des inquiétudes quant à son impact sur la croissance mondiale", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com, notant la tendance à la baisse des indices.

"Les craintes de ralentissement ont pris corps quand la Chine a annoncé une croissance des importations et des exportations plus faible que prévu pour juillet", a-t-il ajouté.

Sur le front macroéconomique, le taux de chômage s'est fixé en Suisse à 2,8% pour le deuxième mois consécutif en juillet. Cet indicateur se stabilise ainsi à un niveau d'avant-crise.

Le SMI a terminé en hausse de 1,10% à 12'310,75 points (nouveau record à la clôture), avec un plus haut à 12'321,37 (nouveau record en séance) et un plus bas à 12'211,52 points. Le SLI a gagné 0,71% à 1996,25 points et le SPI 0,88% à 15'783,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et neuf reculé.

Roche (+2,6%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par Zurich et Novartis (chacun +1,4%) et Lonza (+1,3%).

Roche a dévoilé des données positives en phase III pour une combinaison de Polivy avec un protocole de chimiothérapie R-CHP, dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL).

Nestlé (+0,7%) a fait un peu moins bien que ses deux co-poids lourds.

Sika (+0,2%) s'est emparé d'un fabricant mexicain de mortier, Bexel Internacional, pour un montant inconnu. L'entreprise d'Amérique centrale a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires annuel équivalent à 35 millions de francs suisses.

UBS a relevé l'objectif de cours de Partners Group (+0,7%) et maintenu "neutral". Le gestionnaire d'actifs a généré une solide croissance de la masse sous gestion au premier semestre et enregistré de bons rendements, a relevé l'analyste.

Les bancaires UBS et Julius Bär (+0,6% chacun) et Credit Suisse (+0,5%) n'ont pas fait de vagues.

Les produits de Logitech (+0,4%) ont été particulièrement demandés durant la pandémie du coronavirus. En 2020/21, le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques a doublé son chiffre d'affaires. Son directeur général Bracken Darrell voit encore du potentiel de croissance et il sera peut-être même possible de réaliser un nouveau chiffre d'affaires record, a-t-il déclaré à CH-Media ce week-end.

La volatile AMS (-2,9%) a écopé de la lanterne rouge dans le petit groupe des perdants, derrière Straumann (-2,8%) et la porteur Swatch (-0,7%).

Morgan Stanley a abaissé l'objectif de cours d'AMS et confirmé "equal weight". L'analyste s'attend à une amélioration des marges au second semestre, mais aussi à une réduction de la demande dans le secteur automobile.

La banque américaine a également raboté l'objectif de cours d'Adecco (-0,6%) et confirmé "equal weight". Après les chiffres du deuxième trimestre, l'analyste a réduit ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2021-2023, mais n'a pas encore pris en compte dans son modèle l'acquisition d'Akka, qui recèle selon lui des risques au niveau de l'intégration.

Sur le marché élargi, Poenina (-3,9%) a souffert après la supposée condamnation de son directeur général (CEO) Jean Claude Bregy dans une ancienne affaire d'escroquerie liée à la construction du tunnel de base du Lötschberg.

En pleine tourmente après un échec clinique, Molecular Partners (-0,8%) a regagné les droits de développement et de commercialisation sur le médicament Abicipar Pegol pour le traitement de la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (nAMD) et de l'oedème maculaire diabétique (DME). Le partenaire Abbvie a mis fin à l'accord de licence sur ce produit.

Le laboratoire genevois Relief Therapeutics (+1,0%) et son partenaire Acer Therapeutics ont déposé une demande d'homologation auprès de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour ACER-001, dans l'indication contre les troubles du cycle de l'urée.

rp/buc