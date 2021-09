Bourse Zurich: le SMI entame la semaine sur un net rebond

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé la première séance de la semaine sur une note éminemment positive, après avoir la déconvenue essuyée à l'approche du week-end. Dans le vert dès l'ouverture, le SMI des valeurs vedettes a reconquis dès les premiers échange la marque des 12'400 points, avant de céder ses gains à la mi-journée, puis de reprendre l'ascendant et terminer proche de son plus haut du jour.

Le marché a notamment été porté par l'espoir de voir la Banque centrale européenne (BCE) reconduire à son tour son généreux programme de soutien à l'économie cette semaine. "La BCE pourrait annoncer une réduction du rythme d'achat des PEPP (Programme d'achat d'urgence en cas de pandémie) cette semaine (plus de 60% de chances). Cependant, la décision d'augmenter l'enveloppe PEPP sera prise en décembre", souligne Tomasz Wieladek, de T. Rowe Price. L'analyste reste pour sa part convaincu que le garant de la stabilité monétaire européenne va accroître le PEPP.

En ce jour férié de l'autre côté de l'Atlantique (Labor Day), les Bourses étasuniennes ont gardé leurs portes closes.

Sur le front macroéconomique, les commandes passées à l'industrie allemande ont fortement augmenté en juillet, atteignant leur plus haut niveau depuis la création de l'indicateur en 1991, dans un contexte de reprise économique mondiale et malgré des pénuries de matériaux.

Dans l'après-midi, l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a relevé ses prévisions de croissance du PIB italien pour 2021, à 5,9% contre 4,5% anticipés précédemment en raison d'un "deuxième trimestre meilleur que prévu".

Le Swiss Market Index (SMI) s'est offert 0,63% à 12'430,23 points, avec un plus haut à 12'448,45 et un plus bas à 12'378,92 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a engrangé 0,70% à 2024,45 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,65% à 16'014,55 points. A l'exception notable de Holcim (-3,8%) et AMS (-0,05%), les 30 principales cotations ont toutes fini dans le vert.

La presse dominicale alémanique s'est faite l'écho de l'ouverture par le Département de la justice aux Etats-Unis (DoJ) d'une enquête sur les agissements de Lafarge en Syrie. Accusée de financement du terrorisme, la filiale hexagonale du cimentier zougois fait déjà l'objet d'une procédure pénale en France.

Lonza (+2,1%) a décroché la première place, devant Sonova (+1,8%), alors que Clariant et Alcon (1,5% chacun) se partagent la troisième marche du podium, sans nouvelles particulières.

Les poids lourds n'ont pris part que très modérément au gueuleton, le bon Roche s'enrobant de moins de 0,8%, Nestlé 0,5% et Novartis 0,3%.

UBS (+0,8%) a apparemment trouvé preneur pour ses activités de banque privée en Espagne. A en croire le portail d'informations financières Cinco Días, un accord avec Singular Bank, une banque espagnole qui compte parmi ses actionnaires d'envergure le fonds d'investissement étasunien Warburg Pinkus, serait en passe d'être signé, et la transaction mise sous toit d'ici la fin du mois.

Credit Suisse (+0,9%) et Julius Bär (+1,1%) ont également fini dans la partie supérieure du classement.

Swiss Re (+0,3%) a vu sa recommandation ramenée à "neutral" par JPMorgan, une rétrogradation qui s'explique par la valorisation du titre, élevée par rapport aux actions similaires. Le numéro deux mondial de la réassurance demeure solidement capitalisé, mais un nouveau programme de rachat d'actions semble peu probable en 2021.

Sur le marché élargi, Sulzer (+3,0%) a agendé au 30 septembre l'autonomisation de sa filiale Medmix. La porteur Dätwyler (+0,3%) a trouvé un repreneur pour sa filiale de distribution de composants électroniques en ligne Reichelt, sans s'épancher sur les contours financiers de l'opération.

Le laboratoire transalpin Newron (+6,0%) a lancé une étude potentiellement décisive sur l'evenamide dans l'indication contre la schizophrénie.

L'électrotechnicien du bâtiment Burkhalter (+2,3%) a retrouvé des couleurs au premier semestre 2021, en matière de rentabilité notamment. Toutefois, son patron Marc Syfrig, qui brigue la présidence du conseil d'administration, a été rattrapé par l'affaire de fraude concernant Jean Claude Bregy, l'ex-directeur de Poenina, dont il est actuellement président.

