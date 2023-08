Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Après un début négatif, le SMI s'est repris en cours de matinée et il est repassé au-dessus de la barre des 11'100 points dans la matinée. Il a par la suite vu ses gains s'effriter, jusqu'à repasser brièvement sous l'équilibre à quelques reprises, pour se reprendre sur la fin. A la veille d'une nouvelle journée chargée, la saison des résultats a marqué une pause.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée.

Sans nouvelle économique majeure ce lundi, Wall Street "semble coincée en mode de consolidation (ou en vacances)", a commenté Patrick O'Hare de Briefing. "Il n'y a pas de tendance forte mais plutôt la poursuite d'une certaine faiblesse" des indices, a ajouté l'analyste.

Mais dès mardi, les investisseurs vont s'intéresser au moteur de l'économie américaine, la consommation, avec les ventes au détail pour juillet, qui devraient avoir augmenté de 0,4%, selon les prévisions des analystes, soit davantage que le mois d'avant.

Au programme également, un baromètre de la production industrielle mercredi et surtout les "minutes" de la Fed, un compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la banque centrale américaine publié six semaines avant la prochaine décision de la Fed.

"Le Comité monétaire de la Fed est de plus en plus divisé maintenant que le niveau des taux est restrictif. Cela signifie qu'il y aura de la résistance à donner des indications sur l'évolution des taux et un plus haut degré d'incertitude", a estimé Chris Low de FHN Financial.

"Dans le même temps, vu la détermination de la Fed à combattre l'inflation, si celle-ci ressurgit, le Comité sera unanime à la combattre", a ajouté l'économiste en chef de FHN.

Le SMI a terminé en hausse de 0,26% à 11'110,11 points, avec un plus haut à 11'125,75 et un plus bas à 11'064,87 en début de séance. Le SLI a gagné % à 17 points et le SPI 0,21% à 14'654,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 9 ont progressé, Julius Bär a fini inchangée et 20 ont progressé.

UBS (+1,9%) a terminé sur la plus haute marche du podium, suivie par Alcon (+0,9%) et VAT (+0,8%).

Vendredi, la banque aux trois clés a annoncé renoncer au soutien de la BNS et de la Confédération pour le rachat de son ex-rivale en perdition Credit Suisse. La start-up lausannoise Legalpass, qui a lancé une action judiciaire collective en faveur des actionnaires de Credit Suisse, a bouclé son dossier et transmis lundi la procédure au tribunal de commerce de Zurich. L'Association suisse de protection des actionnaires (SASV) a également déposé une plainte dans le cadre du rachat de l'ex-numéro deux bancaire par sa rivale.

Alcon publie mardi ses résultats trimestriels. Les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars, une marge opérationnelle de base de 20,2% et un bénéfice par action de base de 0,69 dollar.

La volatile AMS Osram (-0,9%) a terminé lanterne rouge, derrière Straumann, Richemont (chacun -0,7%) et Swatch (-0,6%).

Straumann publiera mardi ses résultats semestriels. Le chiffre d'affaires devrait se situer à 1,22 milliards de francs suisses pour un Ebit de base de 310,6 millions, une marge afférente de 25,6% et un bénéfice net de 245,7 millions selon les analystes du consensus AWP.

Dans le camp des poids lourds, Roche (-0,1%) a perdu du terrain, Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,4%) en ont gagné.

Swissmedic a autorisé le Cosentyx de Novartis en indication dermatologique. Au sujet du bâlois, la Banque cantonale de Zurich (ZKB) recommande désormais le titre à "pondérer au marché" contre "surpondérer", au regard du potentiel haussier modéré du titre et des traces que peut laisser la scission de Sandoz.

Sur le marché élargi, un nouveau rebondissement a eu lieu au sujet du gestionnaire d'actifs GAM (-2,6%) en difficulté. Il a annulé l'assemblée générale extraordinaire avancée au 18 août. Le groupe zurichois invoque la décision de l'actionnaire dissident Rock Investment, la semaine dernière, de retirer ses propositions, qui devaient être débattues lors de cette réunion. Le conseil d'administration continue de soutenir l'offre de rachat de Liontrust.

Feintool (-1,1%), Gurit (+0,6%), Huber+Suhner (+0,6%), Implenia (-1,1%), Ina Invest (+0,6%), Medartis (0,3%), Tecan (-1,1%) et VZ Holding (+0,5%) publient leurs résultats semestriels mardi.

rp/jh