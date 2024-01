Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine du bon pied, clôturant lundi en vive hausse une séance passée dans le vert. Revigorée par la solide progression de Wall Street en fin de semaine dernière, le marché suisse, comme les autres places européennes, a encore été dopée par l'ouverture dans le vert à New York.

A Wall Street, les principaux indices s'affichaient dans le vert dans la matinée. Les investisseurs restent focalisés sur les jours prochains, attendant de nouveaux résultats d'entreprises et la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

A l'image des semaines précédentes, les regards restaient braqués sur les banques centrales. "Les données macroéconomiques de vendredi (dernier) sont une nouvelle preuve que l'écart se creuse entre la conjoncture américaine et le reste du monde développé", a souligné Ipek Ozkardeskaya de Swissquote. Le moral des consommateurs américains a retrouvé en janvier son plus haut niveau depuis près de deux ans et demi.

Ces "solides données économiques aux Etats-Unis sont venues tempérer les attentes d'une baisse des taux en mars par la Fed", mais cette dernière pourrait opter en mai pour une politique monétaire moins restrictive, a ajouté l'experte dans un commentaire.

Dans la zone euro, la BCE rendra jeudi sa décision de politique monétaire. Frank Sohlleder d'Activtrades se demande si l'institut d'émission francfortois "va prendre la Réserve fédérale (Fed) de court et annoncer une première baisse des taux", au vu d'un recul de l'inflation et du ralentissement économique sur le Vieux Continent.

Le SMI a bouclé en hausse de 1,12% à 11'275,35 points, proche de son plus haut du jour à 11'289,44 points. Le SLI a progressé de 1,3% à 1783,34 points et le SPI de 1,11%, à 14'681,85 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, seules deux - Sika (-0,4%) et SIG Group (-0,3%) - ont fini dans le rouge, les 28 autres gagnant du terrain.

Oddo BHF SCA a abaissé l'objectif de cours du titre du chimiste zougois de la construction à 290 francs suisses, contre 300 francs suisses précédemment, tout en maintenant la recommandation à "outperform",

Longtemps dans le camp des perdants, le poids lourd Nestlé (+0,06%) a terminé de justesse dans le vert. Ses deux acolytes, le bon Roche (+0,8%) et la nominative Novartis (+0,6%) se sont montrés plus solides.

Logitech (+0,9%) s'est aussi repris, après avoir perdu du terrain en matinée. Les analystes de Kepler Cheuvreux ont relevé l'objectif de cours du fabricant de claviers et souris, qui va livrer dans la nuit de lundi à mardi un aperçu de sa performance au troisième trimestre 2023/24. Les analystes interrogés par AWP tablent sur un infime recul des ventes et de la rentabilité.

En tête du classement, Sandoz (+4%) a annoncé le rachat à Coherus du médicament Cimerli, un biosimilaire du Lucentis, pour renforcer sa position dans le secteur ophtalmologique aux Etats-Unis.

Lonza (+3,1%) s'est hissé sur la deuxième marche du podium, devançant ABB (+2,8%). Les analystes de RBC ont nettement relevé l'objectif de cours du fournisseur de l'industrie pharmaceutique. Le géant zurichois de l'électrotechnique a lui décroché auprès de l'exploitant étatique du réseau de chemins de fer roumain CFR Calatori un mandat pour l'optimisation de 19 locomotives.

Sonova et Kühne+Nagel (+2,3% chacun) se sont partagé la médailles en chocolat.

Sur le marché élargi, Autoneum (+5,4%) a vu l'an dernier l'acquisition d'activités de Borgers doper sa croissance de 27,6% à 2,30 milliards de francs suisses. L'industriel winterthourois laisse entrevoir une rentabilité opérationnelle dans le haut de la fourchette visée de 3,5% à 4,5%.

Belimo (-7,7%) a certes étoffé ses revenus l'année dernière, malgré un environnement économique difficile marqué par l'inflation, le renchérissement du franc et la remontée des taux. Mais les chiffres clés se sont révélés quelque peu inférieurs aux prévisions de la communauté financière.

al/ck/vj