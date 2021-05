Bourse Zurich: le SMI est passé un moment sous les 11'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a perdu passablement du terrain mercredi. Le SMI s'est paré de rouge dès l'ouverture et une tentative de redressement vers la fin de la matinée a fait long feu et ne lui a pas permis de revoir le vert. L'indice a par la suite poursuivi son chemin vers le bas, accentuant ses pertes dans le sillage de l'ouverture négative à Wall Street jusqu'à passer sous la barre symbolique des 11'000 points. Il s'est redressé sur la fin et a fini au-dessus de ce niveau.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée, poursuivant sur la lancée négative des deux premières séances de la semaine.

"On assiste à une liquidation majeure à tous les niveaux", a commenté pour l'AFP Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. "Le bitcoin plonge et secoue le marché. L'or remonte, on dirait que les investisseurs essayent de trouver refuge dans des actifs traditionnels de couverture", a-t-il ajouté.

Pour les analystes de Schwab, "les marchés restent entravés par l'incertitude concernant les implications de la hausse des pressions inflationnistes sur les politiques monétaires et les taux d'intérêt très bas".

On attendait en soirée la publication des minutes de la dernière séance du Comité monétaire de la Réserve fédérale.

Le SMI a fini en recul de 0,87% à 11'045,20 points, avec un plus bas à 10'993,72 points et un plus haut à 11'099,54 points. Le SLI a cédé 0,97% à 1788,55 points et le SPI 0,79% à 14'226,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé, cinq avancé et Swisscom a fini stable.

Sonova (+1,8%) précède Logitech (+0,6%) et Givaudan (+0,3%) sur le podium. Swatch (+0,2%) et Sika (+0,1%) complètent le groupe des gagnants.

Au lendemain de brillants résultats annuels pour l'exercice décalé 2020, Sonova a profité de plusieurs relèvements de recommandation et d'objectif de cours au lendemain de ses résultats pour l'exercice 2020/21. JPMorgan a porté sa recommandation à "overweight" de "neutral", Goldman Sachs à "neutral" de "sell". L'analyste de Goldman Sachs a reconnu avoir sous-estimé le positionnement du groupe de Stäfa comme ses capacités à réaliser des économies, mais juge toujours le titre légèrement survalorisé.

Richemont (-2,0%) qui dévoile ses résultats annuels vendredi, n'a pas échappé à la tendance négative.

Un moment dans le vert, Julius Bär (-1,4%) a fini par céder. L'année a pourtant bien commencé pour le gestionnaire de fortune zurichois, qui a renforcé ses volumes et sa rentabilité. L'activité de la clientèle est restée vigoureuse au premier trimestre, avant de ralentir quelque peu en avril. Les objectifs financiers et le programme d'économie sont en bonne voie de réalisation, a assuré la direction.

Les deux autres bancaires UBS (-0,9%) et Credit Suisse (-0,8%) ont aussi souffert. UBS va de l'avant avec ses projets d'économies, après avoir annoncé en avril son intention de raboter sa base de coûts annuels de 1 milliard de dollars. Le numéro un bancaire helvétique projette de supprimer quelque 700 postes de travail en Suisse, selon des "sources bien informées" citées par Bloomberg.

Le trio des plus gros perdants se compose d'Adecco (-3,3%), ABB (-3,0%) et Holcim (-2,5%).

Sur le marché élargi, le gestionnaire de fortune Bellevue Group (+7,8%) prévoit une nette amélioration du bénéfice net semestriel et la progression des afflux d'argent nouveau dans le haut de la fourchette des 5 à 10% annoncée ultérieurement.

Le fabricant de composants électroniques Lem (+6,3%) a dévoilé des chiffres annuels en baisse pour son exercice décalé 2020/21. Mais malgré ce recul, le dividende a été rehaussé.

Airesis (+1,4%) a contracté pour 2,5 millions de francs suisses de prêts convertibles, parvenant à échéance au 30 mai 2025 et destinés à alimenter le rétablissement de son principal engagement, Le Coq Sportif.

Züblin Immobilien (stable) a vu ses revenus locatifs et son bénéfice net s'éroder en 2020/21, mais le conseil d'administration n'en proposera pas moins un dividende inchangé de 1,00 franc par titre.

Basilea (-1,4%) s'est vu octroyer un subside de 2,7 millions de dollars de la part du consortium international Carb-X, pour alimenter le développement d'un antibiotique.

Le sous-traitant de l'industrie automobile Autoneum (-1,9%) renonce à une augmentation de capital. "Ce sujet n'est plus à l'ordre du jour", a indiqué le directeur général Matthias Holzammer au magazine Finanz und Wirtschaft.

rp/al