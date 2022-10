Bourse Zurich: le SMI étoffe ses gains et flirte avec les 10'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse étoffait ses gains lundi en fin de matinée. Après quelques ratés dans les premiers échanges, le SMI des valeurs vedettes est repassé du bon côté de la barre et a ensuite pris l'ascendant, se rapprochant à moins de 15 unités du cap des 10'400 points, sous lequel il était retombé vendredi en fin de séance.

"Les montagnes russes qu'ont vécu les actions américaines la semaine dernière ont envoyé des messages contradictoires aux investisseurs", relève dans une note Tina Teng, analyste des marchés chez CMC Markets, qui se demande si les actions ont trouvé un plancher à court terme ou si au contraire la stratégie venderesse est toujours d'actualité.

Les indices américains flirtant avec leurs plus bas de l'année, les principaux éléments en mesure d'éclipser la morosité conjoncturelle ambiante devraient être les résultats des grands groupes technologiques Netflix (mercredi) et Tesla (jeudi).

Le PIB chinois au troisième trimestre sera également dans le viseur des investisseurs, qui pourront ainsi se faire mardi une idée plus précise de la trajectoire économique de l'Empire du milieu, où la politique du zéro-covid est toujours en vigueur.

Au Royaume-Uni, le nouveau ministre des finances Jeremy Hunt a avancé à lundi la présentation de certaines mesures de son plan budgétaire qui sera dévoilé en intégralité fin octobre. Londres veut ainsi tenter de rassurer les investisseurs en mettant en avant des mesures qui visent le rééquilibrage des finances publiques après le limogeage de Kwasi Kwarteng.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,55% à 10'385,82 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,40% à 1553,81 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,58% à 13'273,52 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, deux tiers gagnaient du terrain et le reste en cédait.

Credit Suisse (+0,8%) a annoncé la conclusion d'un accord dans le cadre de l'affaire concernant des produits financiers adossés à des crédits hypothécaires (RMBS). Les 495 millions de dollars qu'elle versera pour clore des plaintes ont été entièrement provisionnés.

Par ailleurs, les spéculations autour de l'avenir du numéro deux bancaire helvétique ont alimenté la presse dominicale. Ainsi, selon le Financial Times (FT), le numéro deux bancaire helvétique envisagerait de se séparer de certaines de ses unités en Suisse ou de participations dans SIX Group et Swisscard.

Ses rivaux UBS (+0,03%) et Julius Bär (+0,6%) étaient également du bon côté de la barre.

Les poids lourds Nestlé (+1,1%) et Novartis (+0,8%) soutenaient le marché, alors que le bon Roche (+0,3%) entravait sa progression. Le dernier nommé doit faire le point mardi sur sa performance sur neuf mois. Les analystes s'attendent à un tassement des ventes au troisième trimestre.

En l'absence de nouvelles d'entreprises, les analystes ont pris le relais.

Morgan Stanley a ainsi réduit l'objectif de cours de Zurich Insurance (+1,2%) et sabré de près de moitié celui de Temenos (-0,1%), dont la banque préconise la vente (underweight) au vu de la valorisation élevée, compte tenu de l'avertissement sur résultats lancé jeudi dernier.

Swiss Re (+0,8%) a vu son objectif de cours raboté par Deutsche Bank, et SGS (-1,0%) le sien par Jefferies, tous deux avec des recommandations confirmées à "hold".

Vendredi soir, Research Partners avait raboté son objectif de cours pour Sonova (+0,8%), tout en réaffirmant sa recommandation d'achat du titre, estimant après la journée des investisseurs que l'entreprise est bien positionnée pour gagner des parts de marché.

JPMorgan a abaissé son objectif de cours pour Adecco (+1,3%) en réaffirmant "underweight", dans l'attente d'un troisième partiel qui risque de déboucher sur une révision à la baisse des objectifs.

Kepler Cheuvreux a sérieusement élagué son objectif de cours pour Sika (-0,8%), en réaffirmant sa recommandation d'achat de l'action (buy).

Straumann (-0,9%) a été dégradé à "neutral" après "outperform" par Oddo BHF en raison du ralentissement de la croissance en Chine et dans le segment de l'orthodontie.

Sur le marché élargi, le groupe industriel Sulzer (+3,6%) confie à sa présidente Suzanne Thoma la haute main sur l'exécutif après le départ annoncé pour fin octobre de son directeur général (CEO) Frédéric Lalanne.

Belimo (+6,2%) devrait être un des principaux bénéficiaires des investissements croissants dans l'efficacité énergétique, croit savoir la banque Vontobel, qui gratifie désormais l'action d'une recommandation d'achat (buy).

