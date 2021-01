Bourse Zurich: le SMI étoffe ses gains et part à la reconquête des 11'000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse étoffait ses gains mardi à l'approche de la mi-journée. Après un timide rebond à l'ouverture, le SMI était reparti à la conquête du cap symbolique des 11'000 points, qu'il avait brièvement refranchi la veille. UBS et Novartis occupaient le devant de la scène après la publication de leurs résultats annuels.

"Les marchés digèrent des nouvelles favorables concernant la lutte contre le Covid-19 et ses variants après que Moderna a annoncé que son vaccin devrait être efficace contre les mutations du virus venant du Royaume-Uni ou d'Afrique du Sud", ont noté les analystes de Charles Schwab.

La Réserve fédérale américaine (Fed) se réunira pour la première fois cette année mardi et mercredi, une semaine après l'arrivée à la Maison Blanche du nouveau président Joe Biden, qui a présenté son programme d'urgence de 1900 milliards de dollars pour soulager la première économie mondiale.

Aucune action n'est attendue dans l'immédiat, les taux étant déjà à zéro, et l'institution ayant récemment laissé entendre qu'elle ferait "savoir au monde en avance" quand le moment de réduire ses achats d'actifs sera venu.

Au chapitre macroéconomique, le taux de chômage est monté à 5% au Royaume-Uni pour les trois mois achevés fin novembre, son plus haut niveau depuis mars 2016. Le nombre de licenciements a atteint un record entre septembre et novembre.

A 10h40, le Swiss Market Index (SMI) s'offrait 0,51% à 10'981,27 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,84% à 1730,71 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,68% à 13'626,90 points. A l'exception notable de Novartis, qui se délestait de près de 3,0%, tous les "blue chips" étaient drapés de vert.

Après avoir caracolé en tête des premiers échanges, UBS (+2,1%) avait perdu de sa superbe et était relégué au cinquième rang, cédant les commandes du classement à Temenos (+3,6%). La banque aux trois clés a dégagé l'année dernière un bénéfice net de 6,63 milliards de dollars, en hausse de plus de moitié, et envisage de verser à ses actionnaires un dividende de 0,37 dollar, contre 0,73 dollar pour 2019.

Les concurrents Julius Bär (+0,6%) et Credit Suisse (+0,1%) étaient dans le wagon de queue.

Lanterne rouge et seul perdant, Novartis a vu son chiffre d'affaires s'étoffer de 3% en 2020 à 48,66 milliards de dollars. Le bénéfice net de base s'est quant à lui envolé de 9% à 13,16 milliards. Les actionnaires se verront proposer un dividende agrémenté de 5 centimes à 3,00 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+1,7%) et Roche (+1,2%) soutenaient l'indice.

Sur le marché élargi, l'assureur Bâloise (+0,8%) a annoncé qu'il allait adapter ses taux de conversion dans la prévoyance professionnelle "par paliers" d'ici 2023, vu la faiblesse persistante des taux d'intérêt.

Les groupes industriels Schlatter (pas traité), Interroll (+10,8%) et Komax (+5,7%) ont levé un pan de voile sur leur performance 2020, de même que la Banque cantonale du Jura (BCJ, stable).

Le facilitateur de distribution DKSH (+0,4%) a signé une extension de partenariat avec le géant agroalimentaire américain Kraft Heinz pour un montant non divulgué.

Le gestionnaire d'actifs GAM (-1,8%) enregistre le départ d'un client dont les actifs sous gestion s'élevaient à 21,5 milliards de francs suisses au 31 décembre 2020, pour des revenus associés d'environ 5 millions.

La Liechtensteinische Landesbank (LLB, +0,1%) devra à l'avenir composer sans son directeur général (CEO) Roland Matt, après le départ de ce dernier pour le concurrent LGT Bank.

U-Blox (+2,5%) a annoncé la commercialisation d'un nouveau module de navigation miniaturisé. Baptisé "Alex-R5", ce dernier vise en particulier les marchés de dispositifs portables comme les montres et bracelets connectés ainsi que de la santé.

Flughafen Zürich (+1,0%) ne pâtissait pas outre mesure d'une dégradation de sa recommandation à "hold" par Berenberg, alors que Huber+Suhner (+1,0%) ne profitait que modérément d'un relèvement de la sienne par Research Partners, qui préconise désormais l'achat du titre (buy).

buc/vj/jh