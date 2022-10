Bourse Zurich: le SMI évolue latéralement à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer dans le vert, à l'image de ses homologues européennes, les investisseurs continuant de faire preuve d'appétit, malgré la menace toujours réelle de récession mondiale.

"Les investisseurs continuent de pousser les indices boursiers à la hausse après le rebond sur les plus bas annuels de la fin de la semaine dernière, et l'appétit croissant pour le risque est désormais visible dans différentes classes d'actifs telles que les obligations, les devises et les actions", a souligné Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades. "Comme les fondamentaux n'ont pas encore changé de manière significative et que les menaces telles que l'inflation élevée, le ralentissement de la croissance, le resserrement des liquidités et la crise de l'énergie restent d'actualité, il s'agit toujours d'une correction technique."

Outre-Atlantique, la saison des résultats se poursuit, avec Goldman Sachs et Johnson & Johnson notamment. La production industrielle en septembre sera aussi dévoilée.

L'Italie a enregistré en août un déficit commercial de 9,56 milliards d'euros, sous l'effet de la flambée des prix des importations de gaz.

Vers 10h55, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,54% à 10'555,66 points, quand l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) avançait de 0,62% à 13'499,33 points et que le Swiss Leader Index (SLI) progressait de 1,08% à 1592,80 points. Sur les 30 principales cotations de la place zurichoise, toutes étaient parées de vert, à l'exception de Logitech (-0,4%) et Roche (-1,5%).

Le bâlois a vu ses recettes s'affaisser de 7,7% à 14,74 milliards de francs suisses au troisième trimestre, enregistrant des baisses tant pour les diagnostics que pour la pharma. Ce qui n'a pas empêché le groupe de confirmer ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Les deux autres poids lourds Novartis et Nestlé, qui présente d'ailleurs ses chiffres mercredi, avançaient respectivement de 0,4% et 0,1%.

Sonova est repassé dans le vert (+1%) après des ajustements d'objectifs de cours par Deutsche Bank et Credit Suisse qui a également abaissé sa recommandation à "neutral", contre "outperform" précédemment.

Le réassureur Swiss Re gagnait 1,2%, malgré un avertissement sur résultats au troisième partiel. Le groupe s'est voulu rassurant en réaffirmant ses ambitions en matière de rentabilité à l'horizon 2024. Swiss Life et Zurich Insurance progressaient, eux, de 1,4% et 0,9%.

Les spéculations autour de l'avenir de Credit Suisse (+1,7%) ne prenaient pas de repos. Lundi, le départ du responsable de la banque d'investissement a été évoqué par Bloomberg. Sa rivale UBS avançait de 2,2% quand Julius Bär prenait 1,7%.

Le podium était composé de VAT, AMS-Osram (+3,0% chacun) et de Partners Group (+1,7%).

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+0,6%) a annoncé la signature d'un accord avec un distributeur et fabricant de confiseries basé à Casablanca, lui permettant de produire au Maroc.

Implenia (+0,7%) a été choisi par l'Université de Bâle pour construire un nouveau complexe pour son département de biomédecine, dont l'ouverture est attendue pour 2031. Le montant dépasse les 250 millions de francs suisses.

ck/vj/rq