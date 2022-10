Bourse Zurich: le SMI faiblit avant la Fed et la zone euro

Zurich (awp) - La Bourse suisse inversait la tendance positive et se paraît de rouge lundi matin. Mais les investisseurs redoublaient de prudence avant la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et en attendant des données conjoncturelles notamment en zone euro.

La Fed doit se réunir mardi et mercredi pour décider de sa politique monétaire. Selon John Plassard, de Mirabaud Banque, la banque centrale américaine "devrait sans surprise remonter ses taux de 75 points de base", portant "le taux d'intérêt de référence, qui influence la quasi-totalité des coûts d'emprunt des consommateurs dans l'économie, à des niveaux jamais atteints depuis la fin de 2007".

"Bien que certains responsables de la Fed aient évoqué la possibilité d'un ralentissement du rythme des hausses de taux, il nous semble prématuré de parier sur un changement de cap de la politique monétaire. L'inflation reste en effet trop élevée et, selon nous, la Fed estime que c'est sa crédibilité même qui est en jeu", ont ajouté les spécialistes d'UBS dans une note.

Quant aux analytes d'Activtrades, ils ont estimé que "la volatilité du marché devrait rester élevée tout au long de la semaine, les investisseurs ayant beaucoup à digérer, avec un pic attendu autour du discours du président de la Fed Jerome Powell après la décision monétaire du FOMC, car de nombreux traders s'attendent à un ton légèrement moins agressif de la part du banquier central".

Au niveau macro-économique, l'activité manufacturière en Chine s'est de nouveau contractée en octobre après un bref rebond le mois dernier, en raison des restrictions anti-Covid qui pénalisent la production. Les chiffres de l'inflation et de la croissance en zone euro sont également attendus ce lundi.

A la Bourse suisse vers 10h45, le SMI reculait de 0,09% à 10'762,67 points, après avoir ouvert en progression de 0,21%. Les autres indices inversaient aussi la tendance, le SLI abandonnant 0,02% à 1625,18 points. Le SPI cédait 0,16% à 13'712,26 points.

Le tableau des valeurs vedettes était mitigé. Credit Suisse (+4,1%) restait pour l'heure en tête de peloton et devançait très nettement les autres "blue chips". La banque aux deux voiles a présenté de premiers détails sur son augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses. UBS (+0,2%) restait loin derrière.

Parmi les autres gagnants de la matinée figuraient Swiss Life (+1,5%) et Swisscom (+1,4%). Les analystes de JPMorgan ont relevé l'objectif de cours de l'assureur-vie et confirmé la recommandation du titre à "neutral".

A l'autre bout du tableau se trouvaient Schindler (-2,2%), Sika (-1,1%) et VAT Group (-1,1%).

L'activité était plus animée sur le marché élargi. Santhera (+1,9%) a creusé sa perte nette à 29,72 millions de francs suisses au premier semestre, contre -20,52 millions un an plus tôt. Fin juin, l'entreprise disposait de liquidités de 12,7 millions de francs suisses, ce qui lui permet d'assurer son financement jusqu'au premier trimestre 2023.

Vaudoise (+1,3%) va lancer un programme de rachat de ses propres titres. Jusqu'à 100'000 actions nominatives B pourraient être acquises au cours de cette transaction, ce qui correspond à environ 3,3% du capital et 0,9% des droits de vote.

Meyer Burger (-5,6%) a débuté la période au cours de laquelle les investisseurs existants peuvent exercer leur droit de souscription. Cette opération intervient dans le cadre d'une augmentation de capital qui devrait permettre de lever jusqu'à 250 millions de francs suisses.

Huber+Suhner (-0,4%) a annoncé l'acquisition du britannique Phoenix Dynamics pour un prix non divulgué.

