Bourse Zurich: le SMI finit dans le rouge, sous les 12'300 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini la journée de mardi comme elle l'avait commencé, dans le rouge. Le SMI n'a pas réussi à remonter la pente, les investisseurs voyant leur moral plombé par les combats dans l'est de l'Ukraine et les perspectives assombries de l'économie mondiale dévoilées par le FMI.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert.

La Russie a déclaré mardi avoir mené une dizaine de frappes sur l'est de l'Ukraine qu'elle entend "libérer". Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a affirmé qu'une "nouvelle phase de l'opération" militaire russe avait commencé.

Pour le Fonds monétaire international, la guerre en Ukraine a considérablement assombri les perspectives de l'économie mondiale. Le FMI table désormais sur une croissance mondiale de 3,6% cette année, contre 4,4% en janvier. Si aucune crise financière mondiale ne s'est "matérialisée" lors du déclenchement du conflit, l'organisation met en garde contre des "risques" qui sont "comparables à la situation du début de pandémie".

Dans ce contexte, le baril de Brent de la mer du Nord chutait de 5,1% à 107,39 dollars quand le WTI américain perdait 5,46% à 102,30 dollars le baril.

Le SMI a terminé en recul de 1,55% à 12'281,42 points, avec un plus bas à 12'212,13 points et un plus haut à 12'383,67. Le SLI a fini en baisse de 1,17% à 1907,72 points et le SPI de 1,2% à 15'758,19 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont reculé, Straumann a fini à l'équilibre et 13 ont avancé.

Temenos (+7%) a bouclé la course largement en tête, suivi par AMS-Osram (+2,9%) et Kühne+Nagel (+1,8%). Les bancaires ont pris des directions opposées, Credit Suisse finissant en hausse de 1,4%, UBS de 0,8% quand Julius Bär a égaré 0,5%.

Les valeurs du luxe ont maintenu la tête hors de l'eau, Swatch gagnant 1,2% et Richemont 0,1%.

Côté perdants, la lanterne rouge est revenue à Swiss Re (-7,6%). Le titre de l'assureur ainsi que celui d'Adecco (-3,1%) étaient traités hors-dividende de respectivement 5,90 et 2,50 francs suisses.

Parmi les trois poids lourds, Roche (-3,5%) a fini avant-dernier. UBS a recommandé de se délester de l'action du géant de la pharma. Novartis a perdu 0,3%. Jefferies a augmenté les objectifs de cours des deux laboratoires bâlois.

L'autre poids lourd Nestlé a terminé en déclin de 2,1%.

Sur le marché élargi, SF Urban Properties (-1,9%), Komax (-4,2%), Ascom (+2,3%) et BVZ (+0,7%) étaient aussi traités hors dividende de respectivement 3,60, 4,50, 0,20 et 3 francs suisses.

