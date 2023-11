Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé vendredi dans le vert, après une séance pauvre en nouvelles d'entreprises ou macroéconomiques, hormis quelque données en provenance d'Allemagne. Les journées de promotion commerciale du Black Friday et du Cyber Monday devraient donner quelques impulsions au secteur du commerce de détail avant les fêtes de de fin d'année.

"C'est une fin de semaine calme pour les indices européens", a commenté Craig Erlam d'Oanda. Des publications "économiques ont mis en évidence les défis auxquels l'Union européenne est confrontée", a poursuivi l'analyste.

L'Allemagne a en effet confirmé le repli de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) au troisième trimestre, en raison de la crise énergétique qui a pesé sur le secteur manufacturier, notamment dans l'automobile.

Le moral des entrepreneurs outre-Rhin s'est par contre légèrement amélioré en novembre (+0,4 point), pour le deuxième mois d'affilée, mais pas assez pour suggérer un rebond de la première économie européenne. Le baromètre Ifo est ressorti à 87,3 points, loin de son niveau d'avril (93,4 points) et en deçà de ce que prévoyait le consensus des analystes interrogés par Factset (87,5 points).

"Les commerçants ont une raison de faire la fête", a pour sa part estimé Konstantin Oldenburger de CMC Markets. Après avoir dû concéder en 2022 d'importants rabais sur leurs surplus, les vendeurs espèrent faire cette année de meilleurs affaires grâce à une gestion plus rigoureuse de leurs stocks, a-t-il ajouté dans une note.

Le Swiss Market Index (SMI) a clôturé en hausse de 0,26% à 10'879,52 points, à son plus haut du jour et après un plus bas à 10'840,90 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a gagné 0,20% à 1719,57 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,27% à 14'267,38 points.

La majorité des valeurs vedettes a terminé la séance dans le vert, emmenées par Kühne+Nagel (+1,3%), VAT Group (+1,2%) et Swiss Life (+1,0%).

Holcim (+0,2%) a vu son objectif de cours rehaussé à 75 (68) francs suisses par Vontobel, qui a réaffirmé "buy". La Cour de cassation française rendra sa décision le 16 janvier 2024 sur le pourvoi formé en mai 2022 par le cimentier français Lafarge, aux mains du géant des matériaux de construction zougois, dans le dossier syrien.

Les poids lourds ont tous fini du bon côté de la barre, avec les valeurs pharmaceutiques Roche (bon +0,2%, porteur +0,3%) et Novartis (+0,6%) ainsi que Nestlé (+0,1%) qui s'est redressé en fin de séance. Novartis a rappelé aux Etats-Unis deux lots du médicament Sandimmun Oral Solution, après avoir constaté une cristallisation dans certaines fioles qui pourraient conduire à un mauvais dosage.

Le petit tableau des perdants se compose de Richemont (-1,3%), SIG Group (-1,1%) et Julius Bär (-1,0%). Le groupe de luxe genevois a vu son objectif de cours raboté à 161 (172) francs suisses par Barclays, qui a reconduit sa recommandation "overweight".

Swisscom (-0,1%) a remporté l'appel d'offres des Chemins de fer fédéraux (CFF) pour le remplacement de son système de mesure de l'affluence dans les gares.

Sur le marché élargi, l'énergéticien BKW (+0,5%) s'est associé au français Electra pour l'installation de 600 bornes de recharge rapide destinées aux véhicules électriques, distribuées sur 100 sites différents en Suisse. Le dispositif devrait être déployé d'ici trois ans.

