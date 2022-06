Bourse Zurich: le SMI finit dans le vert, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - L'indice SMI a terminé de justesse dans le vert mardi, porté par Wall Street, après une séance de valse-hésitation autour de la barre des 11'500 points, et ce après le long week-end de la Pentecôte. Dans un marché pauvre en nouvelles d'entreprises, les investisseurs restent dans l'attente vendredi de la publication des chiffres de l'inflation en mai aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge, après un avertissement de la chaîne de supermarchés Target, qui a indiqué que ses stocks de certains produits ne trouvaient plus preneurs, ce qui va réduire ses marges. Mais le Dow Jones s'est rapidement redressé pour passer ensuite dans le vert. Le marché est déjà tourné vers la publication vendredi d'un indicateur clé d'inflation (CPI) aux Etats-Unis et en Chine.

"L'inflation est le seul indicateur qui compte actuellement pour la Réserve fédérale (Fed) et la tension des investisseurs devrait rester élevée d'ici la publication vendredi de l'indice CPI", a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. La spécialiste s'attend à ce que cet indicateur se stabilise en mai à 8,3%, soit au même niveau que le mois précédent.

Les analystes de Raiffeisen ont par ailleurs rappelé que la Banque centrale européenne (BCE) tiendra jeudi sa réunion de politique monétaire. L'institut d'émission va préparer le terrain à la sortie des taux négatifs, en actant la fin "au début du troisième trimestre", soit début juillet, des rachats nets de dette sur le marché.

Le SMI a terminé en hausse de 0,04% à 11'534,18 points, avec un plus haut à 11'575,77 et un plus bas à 11'493,48. Le SLI a pris 0,31% à 1805,57 points et le SPI à terminé à l'équilibre à 14'802,63 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé et huit ont reculé.

Parmi les valeurs ayant terminé en hausse, on relevait principalement des financières. Julius Bär (+2,2%) devançait Swiss Re (+1,8%) et Credit Suisse (+1,7%).

A l'opposé, Swisscom (-1,4%) a terminé avec la lanterne rouge, derrière Swatch (-1,3%) et Temenos (-1,2%). L'horloger biennois a obtenu gain de cause contre le sud-coréen Samsung devant un tribunal londonien. La Haute cour de justice (High Court of Justice) a statué fin mai que Samsung avait violé des droits de marques de Swatch.

UBS a par ailleurs abaissé l'objectif de cours de Swatch, tout comme celui de Richemont (+1,1%).

Roche (-0,7%) a obtenu de Swissmedic une autorisation de commercialisation pour son nouveau traitement ophtalmique Vabysmo contre la forme néovasculaire ou "humide" de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), ainsi que contre l'oedème maculaire diabétique (OMD).

Les deux autres poids lourds Novartis (+0,1%) et Nestlé (-0,9%) ont terminé sur un bilan contrasté. Sur la chaîne de télévisions BFMTV, une ancienne responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé a évoqué des pratiques contraires à l'éthique dans les usines du groupe.

Sur le marché élargi, Ems-Chemie (-3,1%) s'est enfoncé, malgré la confirmation de ses prévisions pour 2022.

Galenica (+0,4%) et Aevis (+11,7%) ont acquis des participations - non spécifiées - dans Well, une plateforme numérique de services fondée par les assureurs maladie CSS et Visana, ainsi que les prestataires Medi24 et Zur Rose (-4,2%).

Deutsche Bank et Barclays ont par ailleurs abaissé l'objectif de cours du grossiste en médicaments et pharmacien en ligne thurgovien.

Burckhardt Compression (+2,9%) et le fabricant français de stations de ravitaillement Hydrogen Refueling Solutions (HRS) ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat annoncé en mars, avec la signature d'une commande portant sur la livraison de plusieurs compresseurs à membrane de grande capacité.

Newron (+6,9%) assure avoir observé des données intermédiaires "prometteuses" sur son traitement expérimental contre la schizophrénie événamide.

rq/ck