Zurich (awp) - La Bourse suisse s'est maintenue en territoire positif lundi, malgré l'accès de faiblesse de Wall Street. La séance, pauvre en nouvelles d'entreprises, n'a pas vraiment apporté de grain à moudre aux investisseurs.

"Malgré des volumes de transactions plus faibles que d'habitude en raison d'un jour férié au Royaume-Uni, l'appétit pour le risque reste fort, tous les secteurs étant en hausse, avec en tête les actions du secteur de l'énergie après la forte remontée des marchés pétroliers", a constaté Pierre Veyret dans une note au sujet du marché européen.

Selon l'analyste d'Activtrades, "les investisseurs continuent de se réjouir du rapport rassurant sur l'emploi américain publié vendredi, qui met en évidence la résistance du marché du travail américain face au resserrement de l'offre monétaire et aux fortes inquiétudes concernant l'inflation".

Les intervenants auront plus de matière à analyser mercredi avec les prix à la consommation (CPI) en avril aux Etats-Unis, ainsi que les données définitives sur l'inflation en Allemagne le même mois. En Suisse, les résultats de Lonza mercredi, Swiss Life jeudi et Richemont vendredi sont au programme.

A la Bourse suisse, le Swiss Market Index (SMI) a terminé la séance en hausse de 0,35% à 11'595,25 points, après un plus haut à 11'606,88 points et un plus bas à 11'537,21 points. Le SLI a pris également 0,35% à 1804,30 points et le SPI a gagné 0,3% à 15'291,99 points.

La majorité des valeurs vedettes a fini la journée dans le vert, emmenées par AMS Osram (+6,9%), nonobstant un coup de rabot sur l'objectif de cours émis par Vontobel.

Alcon (+1,9%) a aussi été recherché, à la veille de ses résultats trimestriels qui seront publiés en soirée. Les analyses consultés par l'agence AWP tablent en moyenne sur un chiffre d'affaires de 2,25 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

Les valeurs du luxe ont aussi performé avec Richemont (+1,8%) et Swatch (+1,2%). Le groupe genevois présentera vendredi ses résultats annuels décalés 2022/2023.

Le groupe des perdants était composé de Straumann (-0,7%), VAT (-0,7%) et Schindler (-0,6%).

Les poids lourds ont fini de manière mitigée avec Nestlé (-0,07%) de justesse dans le rouge, tandis que Roche (+0,1%) et Novartis (+0,5%) se sont maintenus en hausse.

Sur le marché élargi, le fournisseur de solutions logicielles Softwareone a abandonné 1,5% ou 20 centimes, traité ce jour hors dividende de 35 centimes.

